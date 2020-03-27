Xiaomi Mi 10 serisi tanıtıldı – İşte teknik özellikleri ve fiyatları
Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Mi 10 serisi, küresel pazarda 8 GB'lik RAM kapasitesiyle satışa çıkacak. Peki Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun özellikleri neler ve fiyatları ne kadar?
27 Mart 2020, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle global anlamda duyurdu.
Xiaomi'nin Mi 10 ve Mi 10 Pro, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. Yine her iki modelde de Snapdragon 865 işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. Bunlara ek olarak 128 GB, 256 GB'lik depolama alanlarına sahipler.
Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri neler?
Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 128 GB (UFS 3.0)
Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS
Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS
Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı
Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12
Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm
Ağırlık: 208 gram
Xiaomi Mi 10 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 256 GB
Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS
Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS
Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı
Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12
Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm
Ağırlık: 208 gram
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro fiyatları ne kadar?
Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, Avrupa pazarında 15 Nisan itibarıyla satışa çıkacak. Fiyatlarına gelirsek 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Mi 10 799 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Mi 10 Pro 999 euro ve Xiaomi Mi 10 Lite 5G ise 349 euro. Cihazların Türkiye fiyatları ise belli değil.