Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri…

Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Mi 10 Ultra'yı resmen tanıttı. Telefonda 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranın maksimum parlaklığı ise 1120 cd/m2.

HDR10+ teknolojisini destekleyen panelin sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor.

Xiaomi Mi 10 Ultra gücünü 5G bağlantısına destek veren 8 çekirdekli Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Buna 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı eşlik ediyor. Telefonda sıvı soğutma sistemine ek olarak hassas sıcaklık kontrolü sağlayan 8 adet sensör de kullanılmış.

Batarya konusunda işleri bir adım daha ileri götüren şirket, telefonuna 4.500 mAh boyutunda pile eklemiş. Batarya 120W hızlı kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarjı destekliyor. Mi 10 Ultra'nın pili 5 dakika içerisinde %0'dan %41 dolum seviyesine ulaşırken, tamamen şarj edilmesi 23 dakika sürüyor.

Kamera tarafında da bir hayli iddialı görünen cihazın arkasında 48 MP ana, 20 MP ultra geniş açılı, 48 MP periskop ve 12 MP derinlik sensörü var.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği 120x dijital zum yapabiliyor olması. Bu zamana kadar Huawei 50x, Samsung ise 100x zum sunuyor.

Mi 10 Ultra'nın kamera sistemi saniyede 30 kare hızında 8K video kaydı ve 120x zoom'u destekliyor. DxOMark cihazın kamera yeteneklerine 130 puan verdi. Böylelikle akıllı telefon lider Huawei P40 Pro'yu tahttan indirdi.

Android 10 tabanlı MIUI 12 ile gelen cihaz, Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.

Mi 10 Ultra'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan modeli 763; 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan modeli ise 1007 dolardan yurt dışında satışa çıkacak.

Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği belirsiz.