Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri neler?

Onur Binay/posta.com.tr

Kavisli kenarlarıyla ortak görünen cihazlar arasında tasarım konusunda tercih yapmak oldukça zor.

Xiaomi Mi 10 Pro 6.67 inçlik AMOLED ekran ile gelen telefonun ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 162.6 x 74.8 x 8.96 mm boyutlarına sahip Mi 10 Pro, 208 gramlık ağırlığa sahip. HDR10+ desteği ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi modelleri Snapdragon 865‘ten güç alıyor. Snapdragon 855’e göre yüzde 25 daha yüksek işlemci gücü sunan Snapdragon 865, 8 çekirdekli bir yapıda. İşlemci ayrıca Adreno 650 GPU grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Mi 10 Pro’da 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı alternatifleri de mevcut.

Xiaomi Mi 10 özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Renkler: Detaylar geliyor...

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram





Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU

RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)

Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS

Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS

Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı

Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12

Renkler: Detaylar geliyor...

Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm

Ağırlık: 208 gram





Xiaomi Mi 10 Pro üç farklı fiyat ile kullanıcılara sunulurken fiyatları ise;

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.999 yuan

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 5.499 yuan

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı 5.999 yuan





Xiaomi Mi 10 da üç farklı fiyat ile kullanıcılara sunuluyor. Fiyatları ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı 3.999 yuan

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.299 yuan

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.699 yuan



