Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri neler?
Xiaomi merakla beklenen Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu tanıttı. özellikleri Peki Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Mi 10 Pro fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'ya dair detaylar...
14 Şubat 2020, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
Kavisli kenarlarıyla ortak görünen cihazlar arasında tasarım konusunda tercih yapmak oldukça zor.
Xiaomi Mi 10 Pro 6.67 inçlik AMOLED ekran ile gelen telefonun ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 162.6 x 74.8 x 8.96 mm boyutlarına sahip Mi 10 Pro, 208 gramlık ağırlığa sahip. HDR10+ desteği ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi modelleri Snapdragon 865‘ten güç alıyor. Snapdragon 855’e göre yüzde 25 daha yüksek işlemci gücü sunan Snapdragon 865, 8 çekirdekli bir yapıda. İşlemci ayrıca Adreno 650 GPU grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Mi 10 Pro’da 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı alternatifleri de mevcut.
Xiaomi Mi 10 özellikleri:
Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU
RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)
Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 13 MP f/2.4 telefoto, 2 MP f/2.4 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS
Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS
Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı
Batarya: 4.780 mAh, 30 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12
Renkler: Detaylar geliyor...
Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm
Ağırlık: 208 gram
Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri:
Ekran: 6,67 inç, 2340 x 1080 piksel ve 90 Hz Super AMOLED, 19,5:9 en boy oranı, 403 PPI yoğunluk, Gorilla Glass 6, HDR10+ desteği
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,84’e GHz’e kadar 8 çekirdek), Adreno 650 GPU
RAM: 8 GB, 12 GB LPDDR5
Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 3.0)
Arka Kamera: 108 MP f/1.33 geniş açı, 20 MP f/2.2 telefoto, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı,12 MP f/2.2 derinlik sensörü, HDR, çift renk flaş, OIS ve EIS
Video: 8K çözünürlükte 30 FPS, 2K'da 60 FPS, 1080p 30-120-240-960 FPS
Ön Kamera: 20 MP geniş açılı, 1080p 30 FPS video kaydı
Batarya: 4.500 mAh Li-Po, 50 W kablolu, 30 W kablosuz, 10 W paylaşımlı şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C
İşletim Sistemi: Android 10.0 + MIUI 12
Renkler: Detaylar geliyor...
Boyutlar: 162.6 x 74.8 x 8.96 mm
Ağırlık: 208 gram
Xiaomi Mi 10 Pro üç farklı fiyat ile kullanıcılara sunulurken fiyatları ise;
8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.999 yuan
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 5.499 yuan
12 GB RAM + 512 GB dahili depolama alanı 5.999 yuan
Xiaomi Mi 10 da üç farklı fiyat ile kullanıcılara sunuluyor. Fiyatları ise şu şekilde:
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı 3.999 yuan
8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.299 yuan
12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı 4.699 yuan