Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T serisinin en üst modeli. Bu telefon aslında tipik bir 'Xiaomi' modeli. Çünkü orta sınıf bir fiyatı var. Ancak bazı gelişmiş özellikleri de sunuyor. Bunlar yüksek çözünürlüklü ana kamera ve hızlı amiral gemisi işlemci. Xiaomi, 2020'de farklı markaları aracılığıyla bu tür birçok telefonu piyasaya sürdü. Bunlara Poco F2 Pro, Black Shark 3 ve birkaç tane daha örnek verilebilir.

Xiaomi Mi 10T Pro'nun oldukça ortalama fiyatı var. Ancak yüksek fiyat ödemeden pahalı bir telefon isteyen kişilere hitap edebilir.

TASARIM

Xiaomi Mi 10T Pro oldukça büyük bir telefon. Burada 165.1 x 76.4 x 9.3mm boyutlardan ve 218g ağırlıktan bahsediyoruz. Bu yüzden biraz ağır ve büyük. Önü ve arkası cam ve metal çerçeve ile elde oldukça sağlam.

Cihazın sağ kenarında güç düğmesine ve parmak izi tarayıcısı ile ses tuşları var. Ulaşmayı kolaylaştıran bir konuma yerleştirildiği ve hızlı bir şekilde parmağımızı algıladığı için bu tarayıcının iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bununla birlikte, telefonun boyutu nedeniyle, bazılarının bizden daha küçük ellere sahip olması, parmak izi tarayıcıyı biraz zor bulabilir.

3,5 mm kulaklık girişi burada yok. Bu nedenle kablolu kulaklık kullanıyorsanız bir adaptör almanız gerekebilir. Tek bağlantı noktası USB-C.

Telefonun arkası parmak izi topluyor. Telefonun kirli görünmesini önlemek için sık sık silmeniz gerekiyor. Kamera çıkıntısı çok büyük, cihazın arkasından birkaç milimetre dışarıya doğru çıkıntı yapıyor. Rakiplerinde de görülen aynı durum burada var aslında. Çıkıntı nedeniyle bir masanın üzerine düz bir şekilde koyma şansınız da yok, ister istemez sallanıyor. Ana kameranın lensi de epey büyük, size bakan bir tepegöz gibi görünüyor.

Kavisli bir ekrana sahip olmamasına rağmen yuvarlak kenarları sayesinde telefonu tutması da oldukça rahat.

EKRAN

Xiaomi Mi 10T Pro, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 650 nit maksimum parlaklığa sahip 6.67 inç LCD ekrana sahip.

AMOLED yerine LCD teknolojisinin kullanımı tartışmalı bir konu. İlki genellikle ucuz telefonlarda kullanılıyor ve daha az canlı renkler ile daha zayıf kontrastlı görüntüler sunuyor. Xiaomi, birçok kullanıcının OLED ekranlara bakmakta zorlandığını belirterek değişikliği haklı çıkardı. Bu nedenle bu telefon, AMOLED'leri ekarte edebilecek görme sorunları olan kişiler için gayet iyi.

Bu, LCD'yi kullanmak için makul bir neden, ancak bu ekran teknolojisiyle ilgili sorunlar, renklerin diğer ekranlarda gördüğümüz kadar canlı görünmemesi ve çoğu şeyin biraz daha sönük görünmesine yol açıyor. HDR10+ burada sorunu telafi etmek için var. Maksimum parlaklık da bazen size düşük gelebilir.

Ayrıca, ekranın test ettiğim diğer cihazların çoğundan çok daha sıcak bir renk düzeni kullandığını da fark ettim. İsterseniz bunu ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.

Telefonun en büyük özelliklerinden biri 144Hz yenileme hızı. Birkaç oyun telefonu dışında Xiaomi Mi 10T Pro, bu tür yüksek yenileme oranına sahip ilk 'ana akım' telefonlardan biri. Bu nedenle, hareket daha pürüzsüz görünüyor. Şu anda çoğu medya uygulamasının 144Hz uyumluluğu yok, bu nedenle esas olarak sosyal medya ve menüler için yararlı olabilir. Ancak zamanla akıcı oyunların ve filmlerin de tadını çıkarabilirsiniz.

Yüksek yenileme hızları pil ömrünü de olumsuz etkileyebilir. Ancak bu Mi 10T Pro’da bu bir sorun değil. Çünkü telefon, yenileme hızını yaptığınız şeye uyacak şekilde değiştirebiliyor. Her durumda, isterseniz 90Hz veya 60Hz'ye düşürebilirsiniz.

Burada, 144 Hz yenileme hızı, temel sosyal medya kullanımını yükseltiyor. Daha fazla oyun uyumluluk kazandığında ise ekran daha iyi hale gelecek. Ancak ekran, LCD kullanımı sayesinde Mi 10'daki kadar iyi görünmeyebilir. Bu nedenle bu tür bir ekranın görme avantajlarından yararlanamayacak kişiler bundan faydalanamayabilir.

KAMERA

Xiaomi Mi 10T Pro'nun ana kamerası, Mi 10 ve Mi Note 10'da gördüğümüz 108MP f / 1.7 sensöre sahip. Eğer 'daha fazla megapiksel daha iyidir' inancına sahipseniz, Xiaomi sizin için gerçek kamera şampiyonu olabilir. Yüksek megapiksel sayısı daha iyidir görüşü bu yana, bu telefon tarafından çekilen fotoğraflar gerçekten iyi. Tabi Samsung ve Apple cihazları, düşük çözünürlüklü sensörleriyle daha iyi sonuçlar sunabiliyor.

Yine de Xiaomi Mi 10T Pro'nun kamerası, fiyatına göre iyi aydınlatılmış koşullarda fotoğraf çekerken iyi sonuçlar veriyor. Görüntüler iyi, derinlik keskin, renkler ise canlı görünüyordu. Bu 108MP sensörün avantajı, çektiğiniz bir kareye yakınlaştırma yaptığınızda veya kırptığınızda yine de keskin sonuçlar alabilmeniz.

Bununla birlikte, düşük ışıklı ortamlarda sonuçlar daha az etkileyici olmasına rağmen kesinlikle kötü değil. Az aydınlatılmış ortamlarda ayrıntılar bazen çıkmayabiliyor ve konunuz koyulaştıkça ya da karanlığa düştükçe renk doğruluğu da zayıflıyor. Ancak daha yüksek fiyata sahip telefonlarda da çok sayıda kötü gece performansı deneyimledim. Yani burada da bunu görmek normal karşılanabilir.

Diğer iki arka kamera 13MP f / 2.4 ultra geniş ve 5MP f / 2.4 makro lensler. Ancak her ikisinin de performansı biraz durumsaldır. Bu nedenle kendinizi her zaman bunları kullanırken bulamayabilirsiniz. Ultra genişi, daha geniş sahneleri yakalamak için genellikle iyi buldum. Ancak makro dinamik aralıkla ilgili bazı sorunlar var. Şunu da belirteyim sonuçlar en kötülerinden biri değil.

Xiaomi genellikle en iyi cihazlarına telefoto lens eklerdi ama burada bu yok. Sonuç olarak tüm yakınlaştırma dijital veya 108MP kareden kırpma yoluyla zoom yapacaksınız.

5x yakınlaştırmaya kadar sorun yok. Ancak bunun ötesine geçtiğinizde oldukça fazla ayrıntı kaybediyorsunuz ve fotoğraflar biraz grenli görünüyor. Bu, en çok 30x'lik maksimum yakınlaştırmaya ulaştığınızda fark ediliyor. Yakınlaştırma, çekimleri iyi çerçevelemek için süper kullanışlı bir özellik olduğundan, kamerayı test ederken bir telefoto lensin yokluğunu hissettim.

Xiaomi Mi 10T Pro'daki fotoğraf gücünün çoğu, fotoğrafların ince ayarını yapan ve ayrıca birkaç ekstra mod getiren yazılımından geliyor. Genel olarak, çekimleri biraz daha iyi görünmesi için düzenleyebildiği için Xiaomi'nin AI optimizasyonunun hayranım. Ancak Samsung, Apple veya Huawei kadar akıllı değil. Çünkü ortaya çıkan görüntülerdeki renklerdeki doygunluk bazen biraz fazla olabiliyor.

Xiaomi Mi 10T Pro'da, Vlog (çok sayıda mini video çekip, bunları düzenleyebiliyorsunuz), Ön ve Arka (önden ve arkadan aynı anda video çekebiliyorsunuz) gibi eğlenceli kamera modları yer alıyor. Bu modlar video veya fotoğrafçılığınızda devrim yaratmıyor ama oynaması, bunlarla bir şeyler üretmek eğlenceli.

Videodan bahsetmişken, Mi 10T Pro ile 4K 60 fps veya 8K 30 fps'te videolar kaydedebilirsiniz. Hareket izleme ve sabitleme gibi bazı araçlar var, ancak bunlar sadece 1080p 30 fps'de çalışıyor. Bu yüzden kendimi onları görmezden gelirken bulduğum anlar çok oldu. Bu telefonla çekilen videolar ise oldukça iyi görünüyor.

20MP f / 2.2 değerindeki selfie kamerası da oldukça iyi çalışıyor ve özçekimlerinizi düşük çözünürlüklü görünmeden kırpabileceğiniz kadar ayrıntıyı yakalıyor. Muhtemelen burada çoğunlukla Portre modunda kullanacaksınız. Bu da çekimlerin arka planını bulanıklaştırıyor ve aynı zamanda nesnenin renklerini biraz değiştiriyor. Çoğunlukla işe yaradığını gördüm, ancak bu bokeh arka plan bulanıklığı bazen saçımın bazı kısımlarını yanlışlıkla sildi. Ya da yakındaki arka plan nesnelerini bulanıklaştırmada başarısız oldu. Tabi bunlar her zaman değil belirli durumlarda gerçekleşti.

PERFORMANS

Xiaomi Mi 10T Pro, 2020 model Android telefonlar için en iyi Android yonga setlerinde olan Snapdragon 865 ile birlikte geliyor.

Bu işlemciyle telefon, yüksek yoğunluklu görevlerde sizi yarı yolda bırakmıyor. Oyunları yüksek grafik ve yüksek kare hızında rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bu arada oyun sırasında hiçbir zaman çok fazla gecikme veya yavaş yükleme hissetmedim. Telefon ayrıca, ana kameradan süper yüksek çözünürlüklü 108MP resimleri kullandığımda bile görüntü düzenlemeyi kolayca açtı ve çalıştırdı.

Burada 8GB RAM var, bu rakiplerindeki 12GB veya 16GB ile karşılaştırıldığında küçük bir sayı gibi görünebilir. Ancak akıllı telefonlarda ekstra RAM'in azalan getirileri göz önüne alındığında, bundan daha fazlasına ihtiyacınız yok.

Hoparlörler bir akıllı telefon için gayet iyi. Daha yüksek ses seviyelerine ulaştığınızda müzik biraz bozulabiliyor ve bass’lar biraz eksik kalabiliyor.

Genellikle bir Xiaomi telefonunu incelediğimde, cihazla birlikte gelen bloatware veya önceden yüklenmiş uygulamaların miktarını eleştiririm. Ancak Mi 10T Pro’da bu sorun yoktu.

Elbette, istemeyebileceğiniz birkaç uygulama burada yine var. WPS Office, eBay, LinkedIn ve Netflix, telefona yüklenen uygulamalar arasında yer alıyor. Ana ekranınızı karıştıran uygulamalar yerine bu tarz işe yarar uygulamaların telefonda yer alması daha iyi.

Xiaomi Mi 10T Pro, Android 10 üzerine yerleştirilen MIUI 12 ile birlikte geliyor. Bu büyük ölçüde grafiksel bir revizyon, ancak bazı düzen ve seçenek değişiklikleri de var. Örneğin, uygulama çekmecesi varsayılan olarak etkin değil. Tabi isterseniz bu çekmeceyi Ayarlar’dan açabilirsiniz. Üç düğmeli gezinme de benzer şekilde otomatik olarak etkinleştiriliyor, ancak menülerde gizli bir seçenekle hareketle gezinmeye geçebilirsiniz.

Android 10, sistem genelinde karanlık mod, dijital sağlık araçları ve daha akıllı yanıt önerileri gibi özellikler sunuyor. Bunlardan MIUI 12 aracılığıyla da en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İşlem hızı ve yüksek yenileme hızı sayesinde, Xiaomi Mi 10T Pro'nun menülerinde gezinmek akıcı ve hızlı hissettiriyor. Ayırca MIUI'nin kaydırma animasyonları bazı durumlarda rakip şirketlerin diğer özel kullanıcı arayüzlerinden daha hızlı gelebilir.

Bu arada Mi 10T Pro, 5G destekli bir telefon. 5G altyapısı ülkemize geldiğinde bu teknolojiyi bu telefonla rahatlıkla kullanabileceksiniz.

PİL ÖMRÜ

Xiaomi Mi 10T Pro'nun pil ömrü sizi yarı yolda bırakacak türden değil. Bir akıllı telefonda bulabileceğiniz en büyük pillerden biri olan 5.000 mAh pil ile, bu telefon size bir gün boyunca kolayca dayanabilir.

Oyun, fotoğraf veya video çekme/düzenleme ya da Netflix’ten bir şeyler izleme derken, Mi 10T Pro gece yarısına kadar ayakta kalabildi. Cihaz, makul miktarda kullanımla ikinci bir güne de görebilir. Ancak o günün sonunu görebileceğini düşünmüyorum.

Bu uzun pil ömrü, bazı ekran özelliklerinden de kaynaklanıyor olabilir. LCD, AMOLED'den daha az güç tüketme eğiliminde. Otomatik yenileme hızı modu, telefonun çok fazla 144Hz'de çalışmamasını garanti ederek, yüksek yenileme hızı nedeniyle görülen aşırı güç tüketimini önlüyor.

Şarj hızı 33W, bu nedenle bu fiyat noktasında Xiaomi'nin diğer telefonları veya rakipleri kadar hızlı değil. Ancak bunu herkes umursamayabilir. Telefonun boştan tam güce çıkması ise bir saatten az sürüyor ve bu da hala hızlı demek.

Mi 10 Pro'nun aksine, Mi 10T Pro'nun kablosuz şarj desteği yok. Bu nedenle kablosuz güç kaynağının hayranları başka bir yere bakmak zorunda kalabilir.

Sonuca bağlıyorum

Xiaomi, OLED ekranlarla sorunlar yaşayan kişilere yardımcı olmak için burada LCD ekran kullanmayı tercih etti. Bazı ekranlarda görülen titreme efektiyle sık sık sorun yaşıyorsanız, Mi 10T Pro’yu mükemmel bulabilirsiniz.

Öte yandan Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatına göre size oldukça iyi kareler çekebilmeniz için yardımcı olabilir. Genellikle 108MP kameralı bir telefon için oldukça fazla ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak eğlenceli ekstra modlar Xiaomi cihazına bir avantaj sağlayabilir.

144Hz ekrana sahip birkaç telefondan biri olan Mi 10T Pro'da hareketler süper akıcı görünüyor. Elbette, tüm oyunlar ve yayın hizmetleri henüz daha yüksek yenileme oranlarını desteklemiyor. Ancak gelecekte pek çok şeyin buna ayak uyduracağını söyleyebilirim.

Xiaomi Mi 10T ile Pro modeli arasındaki tek büyük fark, eski modelin yalnızca 64MP ana kameraya sahip olması. Süper yüksek çözünürlüklü 108MP lense ihtiyacınız yoksa, belki daha ucuz kardeşini düşünebilirsiniz.

Kablosuz şarj, bazı Xiaomi telefonlarının sahip olduğu oldukça popüler bir telefon özelliği. Ancak bu özellik burada yok.

Son olarak neredeyse tüm Xiaomi telefonlar gibi, Mi 10T Pro da oldukça büyük ve eğer küçük elleriniz varsa, telefonu kullanırken sorun yaşayabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10T Pro’ya yaklaşık 5800 TL’ye sahip olabilirsiniz.