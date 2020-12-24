Xiaomi Mi 10T Pro inceleme – Bu fiyata bu performans

Öncelikle Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatına göre size oldukça iyi kareler çekebilmenize yardımcı olabilecek bir telefon. 108MP kameralı bir telefon için normalde biraz fazla ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak Xiaomi, bunu size daha uygun fiyata sunuyor.

144Hz ekran ile telefondaki hareketler süper akıcı görünüyor. Snapdragon 865 işlemci de sizlere güç verimliliği, performans ve 5G bağlanabilirlik sunuyor.

Xiaomi Mi 10T Pro’ya yaklaşık 5800 TL’ye sahip olabilirsiniz.





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