Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro için Türkiye fiyatları açıklandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 Eylül'de düzenlediği etkinlikte yemi amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun tanıtımını yapmıştı.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerinin Türkiye lansmanını bugün gerçekleştirdi. Böylelikle Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatları da belli oldu.

Xiaomi Mi 10T modelinde Corning Gorilla Glass 5, ile korunan 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 6 / 8 GB RAM + 128 GB depolama bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefon, arkasında 64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları taşıyor. Modelin parmak izi sensörü yanda yer alıyor.

Mi 10T Pro modelinde ise yine Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM + 128 / 256 GB GB depolama bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefon, arkasında 108 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları bir araya getiriyor.

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatları şu şekilde:

Xiaomi Mi 10T (6GB RAM + 128GB depolama): 4.999 TL

Xiaomi Mi 10T (8GB RAM + 128GB depolama): 5.199 TL

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 128GB depolama): 5.799 TL

Xiaomi Mi 10T Pro (8GB RAM + 256GB depolama): 5.999 TL