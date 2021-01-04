Xiaomi Mi 11 beş dakikada sadece 350 bin adet sattı

Apple'ın ardından Xiaomi de yeni amiral gemisi telefonunun kutusundan şarj cihazını kaldırmıştı. Xiaomi’nin çevreyi koruma düşüncesiyle aldığı bu karar tüketicilerin büyük bir kısmı tarafından tepkiyle karşılandı. . Xiaomi Grubu Başkan Yardımcısı Zeng Xuezhong da bu başarıyı doğruladı. Deneyimli yönetici beş dakikada 350 bin adet Mi 11 akıllı telefon satıldığını açıkladı.

Xiaomi Mi 11 Special Set Edition ve Xiaomi Mi 11 Green Edition (şarj adaptörü bulunmayan model) olmak üzere iki farklı kutu içeriğiyle vitrinlerdeki yerini alan Mi 11, şarj adaptörünü kaldıran son telefon olmayacak.

Gelecek haftalarda duyurulması beklenen Galaxy S21 serisi telefonlarda da şarj adaptörü bulunmayacak.





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