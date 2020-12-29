Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi Mi 11 telefonu 28 Aralık'ta tanıtılması bekleniyordu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Xiaomi Mi 11'in resmi tanıtımından önce özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar olmuştu. Xiaomi Mi 11 tanıtımı yapıldı.

Xiaomi Mi 11 modelinde 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran bizi karşılıyor. 3200x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan ekran düşmelere ve darbelere karşı çok daha dayanıklı Corning Gorilla Victus ile kaplı. 120Hz yenileme hızına ulaşabilen ekranda 480Hz dokunmatik tarama hızı yer alıyor.

Telefonun arka kısmı da kavisli ve elde tutuşu kolaylaştırıyor. Kasa 8.06 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında. Parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre ve nabız ölçümü de yapabiliyor.

Telefonun arka kısmında 108MP çözünürlüğünde f/1.85 aralığında ve 1/1.33 inç ölçeğinde büyük bir sensör yer alıyor. Sensör 7 katmanlı lens ile desteklenmiş. 1.6 mikron piksel boyutu daha iyi ışık almasını sağlıyor. 13MP çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto/makro sensör onu tamamlıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

8K video kaydı yapabilen kamera paketi süper gece modu, profesyonel mod, video log modu, sinematik lens gibi pek çok yapay zeka özelliği ile destekleniyor. HEIF desteği ve gökyüzü filtresi de unutulmamış

Telefona Snapdragon 888 yonga seti güç veriyor ve sektörde bir ilk. Zaten Qualcomm ve Xiaomi uzun süredir yonga tasarımı konusunda ortaklık yapmaktaydı. 5nm sürecinde geliştirilen Snapdragon 888 yonga seti önceki nesillerden farklı bir yapılanmaya sahip. 2.84GHz seviyesine kadar çıkabilen işlemci tarafı Snapdragon 865 yonga setine göre yüzde 25 daha iyi performans sunuyor. Aynı hızlarda ise yüzde 25 enerji verimliliği yakalanabiliyor. Adreno 660 grafik birimi ise yüzde 35 performans ve yüzde 25 enerji verimliliği artışı getiriyor.

600mAh kapasiteli batarya 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj de 10W tersine şarj ile desteklenmiş. Ayrıca Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve USB Power Delivery 3.0 da destekleniyor.

Çift SIM kartın ikisi de 5G ile çalışabiliyor. Kızıl ötesi verici, 6Hz bandını kullanan WiFi 6E, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus destekli Bluetooth 5.2, MIUI 12 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler sayılabilir.

Xiaomi Mi 11 modeli iPhone 12 gibi kutudan şarj adaptörünü çıkardı. Sınırlı sayıda Set Edition paketinde 55W GaN şarj adaptörü dahil olacak.

Xiaomi Mi 11’in fiyatları şu şekilde:

Xiaomi Mi 11 8GB RAM + 128GB – 611 dolar

Xiaomi Mi 11 8GB RAM + 256GB – 657 dolar

Xiaomi Mi 11 12GB RAM + 256GB – 719 dolar





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