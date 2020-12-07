Xiaomi Mi 11’in arka kısmı nasıl görünecek?

Xiaomi geçtiğimiz Şubat ayında Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlarını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre Çinli şirket Xiaomi Mi 11 serisini içinde bulunduğumuz Aralık ayında piyasaya sürecek. Şimdiyse Xiaomi Mi 11’in arka kamera modülüne ait ilk gerçek fotoğraf internete sızdırıldı. Buna göre telefonda üçlü kamera sistemi yer alacak. Mi 11 Pro’da ise aynı modülde daha fazla kamera ya da daha büyük / farklı bir arka kamera modülü olabilir yorumları geliyor.

Snapdragon 888 işlemcili ilk telefonlar olması beklenen Mi 11 ve Mi 11 Pro, sırasıyla 610 dolar ve 807 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak. Bu cihazlar Türkiye’de de satılacak mı henüz belli değil.

120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen yeni telefonlar, arka yüzünde 50 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip olacak. Pro olan modelde QHD+ çözünürlük desteklenirken, Mi 10'da olduğu gibi 120 Hz yenileme hızı bu cihazda da yer alacak.

Cihazların çift hücreli pille donatılacakları ve bunun da her iki telefona daha hızlı şarj yeteneği kazandıracağı belirtildi.

Mi 11'in pil kapasitesi 4.780 mAh, Mi 11 Pro'nunki ise 4.970 mAh olacak. Akıllı telefonların yaklaşık 35 dakikada şarj olmalarını sağlayacak 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyecekleri bildiriliyor.