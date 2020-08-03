Önceki nesil Mi Band 4 ile karşılaştırıldığında, Mi Band 5 dinamik saat kadranı ve beş yeni spor modunu destekliyor. Dahası, ilk kez manyetik şarjı kullanıyor ve fotoğraf çekmek için uzaktan kumanda özelliğine de sahip. Bununla birlikte, Xiaomi Mi Band 5 NFC’li ve standart versiyona ayrılmış. Bizdeki ise standart model. Bu noktada, son model Xiaomi Mi Band 5 satın almaya değer mi? Sizleri ayrıntılı Xiaomi Mi Band 5 incelememizle baş başa bırakıyoruz.

Tasarım

Büyük 1.1 inç AMOLED dinamik renkli ekran ile donatılmış Xiaomi Mi Band 5, dinamik ekranı destekleyen ilk Xiaomi bileklik. Xiaomi'ye göre, ekran alanı bir önceki Mi Band 4'ten % 20 daha büyük.

Buna ek olarak, Xiaomi Mi Band 5'in ekran yüzeyi 2.5D çizilmeye dayanıklı cam panel ile korunuyor. Ekran arka ışığı tekrar geliştirilmiş, 450nit'ten daha fazla ve ayarlanabilir beş parlaklık seviyesi var. Bu nedenle de dış mekanlarda veya güneş ışığı altında bile ekran, net görüntülenebiliyor.

Dahası, Xiaomi Mi Band 5, siyah, mavi, turuncu, mor, sarı da dahil olmak üzere toplam 8 adet renkli bileklik seçeneğine sahip. Bu arada, Mi Smart Band 5 saat kayışı hala TPU'dan (Termoplastik Poliüretan

ya da plastik de diyebiliriz) yapılmış, bu da daha rahat giyilmesini sağlıyor. Özellikle masa başı çalışırken saat takamayanlar bu modeli rahatlıkla giyebilir.

Daha ilginç olan, dinamik saat kadranlarını desteklemenin yanı sıra, Sünger Bob, Hatsune Miku, Dedektif Conan 100'den fazla çevrimiçi temalı Xiaomi Mi Band 5 kadranı var. Saat yüzü ayrıca özel işlevleri de destekliyor ve kendi ihtiyaçlarınıza göre fonksiyonel modüller eklenebiliyor.

Çoklu spor fonksiyonu

Egzersiz ve fitness hala Xiaomi Mi Band'ın odak noktası. Xiaomi Mi Band 5, temel olarak 50 metre su direncini destekleyen, yerleşik yüksek hassasiyetli altı eksenli hareket sensörüne (3 eksenli ivmeölçer + 3 eksenli jiroskop) sahip.

Bu arada Mi Band 5 bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir, ancak en iyi fitness istatistiklerinin ayrıntılı analizini sağlayan Xiaomi'nin fitness uygulaması ile senkronize edildiğinde açığa çıkıyor.

Xiaomi Mi Band 5'te beş farklı spor modu var. Bunlar, kürek çekme, yoga, ip atlama, eliptik makine ve kapalı alanda bisiklet sürme. Ayrıca yüzme, açık havada koşu, kapalı alanda koşu, yürüyüş, egzersiz ve bisiklet gibi altı spor moduna da sahip. Kısaca Xiaomi Mi Band 5 toplam 11 farklı spor modunu destekliyor.

Bu yükseltmeden sonra, Xiaomi Mi Band 5 sadece açık hava sporları için değil, aynı zamanda spor salonundaki egzersiz makinelerini de destekleyebilir.

Pratik sağlık izleme

Sağlık işlevi açısından, Xiaomi Mi Band 5 bir PPG biyosensörü ile donatıldı. Bu kalp atış hızı izleme algoritması ile de optimize edildi. Bileklik, böylece 24 saatlik kalp atış hızı izleme fonksiyonunu da destekliyor. Veri toplama önceki nesil Mi Band 4'ten daha doğru. Xiaomi'nin resmi verilerine göre, uyku izlemenin doğruluğu % 40 arttı.

Xiaomi Mi Band 5 sadece 24 saatlik kalp atış hızı izleme işlevini genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda şekerleme moduna sahip. Öğle uykuları verilerini de kaydedebiliyor. Hatta bnt, Fitbit ile aynı algoritmaları kullanarak uykuyu otomatik olarak izleyebilir. Kalp atış hızınızı ve hareket algılamanızı ölçerek uykuda olup olmadığınızı belirleyebiliyor. Testlerimden, uyku takibi son derece doğru göründü.

Buna ek olarak, Mi Band 5’teki basınç izleme fonksiyonu size yüksek basınç altında olduğunuzda uyarı veriyor.

Xiaomi Mi Band 5, ilk kez PAI algoritmasını da tanıttı. PAI, kullanıcının vücut durumunu daha sezgisel olarak kontrol etmesini sağlayan algoritma yoluyla kalp atış hızı değerini daha anlamlı bir PAI değerine dönüştüren kişisel bir aktivite göstergesi.

Tüm bunlara ek kadın kullanıcılar için adet dönemi tahmini ve titreşim hatırlatıcıları da var.

Mi Band 5 ayrıca yerleşik SpO2 yani kan oksijen takibi yapabilyor. Bu, Mi Band 4'te yoktu. İzleyici, art arda sekiz saat boyunca kandaki oksijen doygunluk seviyenizi her saniye tespit edebilir. Bu sekiz saatlik bir sürede toplam 28.800 okuma demek. Sürekli SpO2 izleme, uyku kalitesini artırmayı amaçlıyor. Daha kapsamlı uyku kalitesi geri bildirimi sağlamak için Mi Band 5'in uyku izleme işleviyle birlikte çalışıyor.

Günlük işlevler açısından, Xiaomi Mi Band 5, UnionPay Hızlı Geçiş ve uzaktan kumanda fotoğrafçılığına sahip. Şarj modu, sökülmeden şarj edilebilen, şarj etmeyi daha basit ve kullanışlı hale getiren manyetik bir tasarıma yükseltildi. . Önemli olan, Xiaomi Mi Band 5'e eklenen birçok yeni özellik ile hala 14 günlük pil ömrü sağlıyor. Yoğun kullanmama rağmen 14 günü tek şarjla görebiliyorsunuz.

Sonuca bağlıyorum

Önceki nesle kıyasla, Xiaomi Mi Band 5'in ekran boyutu, 1.1inç’'e büyük ölçüde yükseltildi. Ayrıca daha zengin egzersiz modları, daha doğru ve ayrıntılı sağlık izleme ile de geliştirildi.

Öte yandan Apple Watch, piyasadaki en iyi akıllı saat. Ancak dikkatinizi çekiyorum “o bir akıllı saat.” Apple'ın engin kaynakları, en büyük geliştirici topluluğu ve olgun ekosistemiyle geliyor.

Alternatif akıllı bileklikleri gözden geçirdiğinizde beklentileriniz, nispeten pahalı Apple Watch'tan daha ucuz olması, gelen sohbet mesajlarını alabilmesi ve görüntüleyebilmesi, adımları ve kalp atış hızını doğru bir şekilde izleyebilmesi ve rahat giyilebilir olması şeklinde. Xiaomi'nin Mi Band 5'i ise tüm cephelerde bunları size sunuyor.

Mi Band 5, bütçe dostu spor bandı aralığında, kendinden daha pahalı olan rakiplerinden daha fazla özellik sunuyor. Tüm WhatsApp sohbet mesajlarını tam olarak gösterecek kadar büyük OLED ekrana sahip. Şaşırtıcı derecede bir doğrulukla adımları sayabiliyor, kalp atış hızını ve uykuyu izleyebiliyor. Üstelik tek bir şarjla 14 günlük pil ömrüne sahip.

Su geçirmezlik ise 5ATM olarak derecelendirilmiş. Yani duş alırken veya yüzerken giyilebilir. Yalnız denize girdikten sonra normal suyla durulamanızı öneriyorum.

Kısa Mi Band 5, akıllı bileklik alanında, farklı renkli seçenekleri ve yüzlerce temalı kadran ile, kapsamlı deneyim sunan en iyilerinden biri. Kullanıcıların çoğu Xiaomi Mi Band 5’in NFC’li sürümünü istiyor ve bence de standarda göre daha gelişmiş bir deneyim sunuyor. Küresel modelde aslında, NFC, SpO2 izleme ve sesli asistan yok.

Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğe yaklaşık 265 TL’ye sahip olabilirsiniz.



