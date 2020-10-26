Xiaomi Mi Band 5 kısa süre sonra ateşinizi ölçebilecek

Vücut ısısını ölçme yeteneğinin Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modellerine eklenmesi bekleniyor. Yani çok yakında bu akıllı bilekliklerin hepsi ateş ölçebilecek.

Elde edilen bilgilere göre, ateş ve nabız arasında bir ilişki mevcut. Liebermeister’in kuralına göre, vücut ısısındaki her 1 derecelik artış dakikada sekiz nabız atımına karşılık geliyor. Xiaomi’nin akıllı bilekliği de bu bağlamda özelliği kullanacak. Bu durumda Xiaomi Mi Band 5’in kesin olarak değil, tahmini bir sıcaklık ve ateş bilgisi vereceği aktarılıyor



