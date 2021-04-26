Xiaomi Mi Band 6’nın Türkiye satış fiyatı belli oldu

Xaomi Mi Band 6, firmanın en yeni akıllı bilekliği olarak geçtiğimiz ay global bir lansmanla tanıtılmıştı. Xiaomi Mi Band 6, 1.56 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip. Yeni nesil ekranında 326 PPI ve 450 nit parlaklık değeri sunan bileklik ek olarak 130’dan fazla saat arayüzünü de bünyesinde barındırıyor.

125 mAh pil kapasitesine sahip Xiaomi Mi Band 6, 14 güne kadar şarj süresi vaat ediyor. Açıklanan verilere göre, cihazın pili iki saat içerisinde yüzde yüz dolabiliyor. 30 farklı aktivite modu bulunan bileklik dans, zumba, kriket, basketbol ve kickboks aktivite modları ile dikkat çekiyor.

XIAOMI MI BAND 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Mi Band 6 modelinin Avrupa fiyatı 49 Euro olarak açıklanmıştı. Bugünden itibaren Türkiye’de satışa çıkan cihaz, 439,90 TL fiyat etiketiyle listelendi.