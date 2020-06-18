Bilim & Teknoloji Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite kısa süre sonra tanıtılabilir

Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite kısa süre sonra tanıtılabilir

Bilim & Teknoloji

Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite kısa süre sonra tanıtılabilir

Xiaomi, Mi Band 4’ün ardından kısa süre sonra Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite isimli yeni ürünlerini tanıtacak. Onur Binay/posta.com.tr

18 Haziran 2020, Perşembe 10:27 Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Band 5, 18 Haziran itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Bilekliğin global versiyonu ise Temmuz ayında Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.

Mi Wear uygulamasının kodlarında ise bazı önemli ipuçları ortaya çıktı. Buna göre akıllı bilekliğin Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite olmak üzere iki versiyonu daha olacak.

GeekDoing web sitesi, Mi Wear uygulamasının kodlarında Kongming, Kongming L, Kongming Pro ve Kongming Lite ibarelerinin bulunduğu belirtti.

Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite modelleriyle ilgili daha somut bilgileri ilerleyen günlerde göreceğiz.



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