Xiaomi Mi Band Pro ve Mi Band 5 Lite kısa süre sonra tanıtılabilir

Xiaomi Mi Band 5, 18 Haziran itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Bilekliğin global versiyonu ise Temmuz ayında Mi Smart Band 5 adı altında piyasaya sürülecek.

Mi Wear uygulamasının kodlarında ise bazı önemli ipuçları ortaya çıktı. Buna göre akıllı bilekliğin Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite olmak üzere iki versiyonu daha olacak.

GeekDoing web sitesi, Mi Wear uygulamasının kodlarında Kongming, Kongming L, Kongming Pro ve Kongming Lite ibarelerinin bulunduğu belirtti.

Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite modelleriyle ilgili daha somut bilgileri ilerleyen günlerde göreceğiz.







