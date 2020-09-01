Orta sınıf akıllı telefon piyasasında son dönemde büyük bir artış var. Genellikle, bir akıllı telefonun adı "Lite" kelimesini içerdiğinde, Lite olmayan veya standart modele kıyasla birçok eksik özellik olabileceğini gösteriyor. Ancak Xiaomi Mi Note 10 Lite ile durum kesinlikle böyle değil.

Şaşırtıcı bir şekilde, orta sınıf akıllı telefon, üst düzey kardeşi Xiaomi Mi Note 10'dan neredeyse hiç farklı değil. İlki, aynı 6.47 inç AMOLED ekran, eşit derecede büyük 5260 mAh pil ve aynı sekiz çekirdekli Snapdragon 730G SoC ile birlikte geliyor.

Gerçekten tek bir fark var: Mi Note 10, 5 lensli 108 MP ana kamera kullanırken, Mi Note 10 Lite yalnızca 64 MP ve 4 lens içeriyor. Bu da çok kötü görünmüyor.

Her şey düşünüldüğünde, Xiaomi Mi Note 10 Lite, fiyat-performans açısından net bir kazanan gibi görünüyor. Bu incelemede, akıllı telefonun pratikte ne kadar iyi performans gösterdiğini belirleyeceğiz.

Kağıt üzerinde fena durmayan Mi Note 10 Lite, o halde dikkate değer mi yoksa piyasada daha iyi seçenekler var mı? Gelin hep birlikte bakalım…

TASARIM

204 gram ağırlığındaki Mi Note 10 Lite orta büyüklükte bir telefon. Cebinizde veya elinizde fazladan ağırlık yapmıyor merak etmeyin. Ancak ince akıllı telefonlardan hoşlananlar için cihazın 9,7 mm kalınlığı biraz kalın gelebilir. Sağlamlığı bir yana aşırı büyüklükte bir kamera çıkıntısı olmadığından telefon düz bir yüzey üzerinde sabit durabiliyor.

Üst kenarda ikincil mikrofonlu bir IR blaster bulunuyor. Sağ kenarda güç düğmesi, ses tuşları ve microSD kart genişletme desteğine sahip çift SIM yuvası bulunuyor. Bu fiyat noktasında ve daha düşük fiyatlardaki diğer akıllı telefonlarda gördüğümüz gibi, bunun aynı anda çift SIM ve microSD'yi destekleyen üçlü yuva olmasını isterdik.

Alt kenarda, Type-C USB bağlantı noktasını, birincil hoparlörü, 3,5 mm kulaklık jakını ve birincil mikrofonu bulacaksınız. Mi Note 10 Lite'ın sol kenarında ise hiçbir şey yok.

Üstte ve altta kıvrımlar buna ek olarak keskin kenarların birleşimi ile Mi Note 10 Lite, elde hoş bir his yaratıyor. Cihazın arkası ve önü Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Astetik söz konusu olduğunda, kamera çıkıntısı da olmadığından oldukça şık duruyor. Burada tek şikayet ettiğimiz şey telefonun biraz kalın olması o kadar.

EKRAN

Ön tarafta, 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip 6,47 inç AMOLED damla çentikli ekran bulacaksınız. 19.5: 9 görüntü oranıyla telefonu elde tutması rahat. Burada ekrana gömülü, ekran içi parmak izi tarayıcısı da yer alıyor. Doğru ve oldukça hızlı çalışan sensör, parmaklarınız hafif nemliyken zorlanabiliyor.

Kavisli panelden dolayı Mi Note 10 Lite'ın ekranında yanlışlıkla basma sorunu yaşayabilirsiniz. Bu her zaman olmasa da bazen kendisini gösterebiliyor.

Ekran genel anlamda sürükleyici multimedyaya izin veriyor. Doygun renklerin de katkısıyla ekran izlediğimiz videoların çoğu iyi görünüyordu. Ekranda hafif bir renk yanlışlığı var ama bu ayarlardan kolayca ayarlanabiliyor.

Mono-hoparlör ise deneyimi tamamlıyor. Yeterince güçlü olsa da, telefon yatay modda kullanılırken size sağlıklı ses sunamayabilir. Artı, yatay pozisyonuna geçildiğinde parmaklarınızla hoparlör çıkışını kolayca kapatılabilirsiniz. Elbette, kablolu veya kablosuz harici bir kulaklık kullanarak bu sorunu önleyebilirsiniz.

Panelin tek dezavantajı, sadece yenileme hızı olabilir. 60Hz'de performansı biraz eski görünebilir. Elbette, daha yüksek yenileme oranlarına sahip AMOLED panellerin üretilmesi daha pahalıya mal oluyor. Burada telefonun fiyatı göz önünde alındığında ise ekranın oldukça iyi olduğunu belirtmek de gerek.

PERFORMANS

Kasanın altında, Mi Note 10 Lite makul bir güçle geliyor. Telefon, sekiz çekirdekli 2.2GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 730G işlemciye ve size ortalama bir oyun gücü kazandırabilecek Adreno 618 GPU'ya sahip. Bunlara 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Elbette bu telefonun 128 GB'lık farklı bir modeli daha yer alıyor. Telefonda microSD kart desteği yer almadığı için, eğer satın almayı düşünürseniz, 128 GB'lık olanı tercih etmeniz daha iyi bir karar olabilir.

Hız ve performans söz konusu olduğunda MIUI 11 arayüzün de katkısıyla iyi sonuçlar alabilirsiniz. Deneyim, orta düzey işlem gücü ve 60 Hz yenileme hızının sonucu olarak makul düzeyde. Mi Note 10 Lite'dan daha yüksek fiyatlı akıllı telefonların daha kötü performans gösterdiğini de gördük. Bu nedenle buradaki performans gayet tatmin edici.

Telefonun oyun performansı da gayet yeterli. PUBG ve Asphalt 9 Legends türevi oyunlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor ve çok da ısınmıyor. Ağır yük altında bile telefonun önemli ölçüde ısınmadığını söyleyebiliriz.

Rölantideyken Mi Note 10 Lite, 30 °C'nin hemen üzerinde göze çarpmayacak şekilde soğuk kalıyor ve yük altında bile önemli ölçüde ısınmıyor. Ortalama olarak, ön ve arka tarafta 37,4°C sıcaklık ölçtük ki bu kritik seviyelerden çok uzak.

AMOLED ekran, 60 Hz'e kadar yenileme hızına sahip dedik, ancak her oyun bu hızda kare sunamıyor. Örneğin, test ettiğimiz oyunlar sorunsuz çalışsa da, saniyede maksimum 30 kare ile sınırlandırıldı.

Son olarak Xiaomi Mi Note 10 Lite, aptX HD ve apTX Adaptive desteğine, Bluetooth 5.0’a ve NFC’ye standardına sahip. Mi Note 10 Lite, en son kablosuz standart Wi-Fi 6 / Wi-Fi 802.11ax'ı desteklemese de, Wi-Fi 5 / Wi-Fi 802.11ac modülü hala çok sağlam aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

KAMERA

Mi Note 10 Lite'ın kamera merkezli bir akıllı telefon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Akıllı telefonda dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Burada 64 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları bir araya geliyor.

Gündüz çekimler için telefon, oldukça iyi enstantane hızına sahip. Makro sensörü bazı ilginç fotoğraflar için kullanabilirsiniz, ancak diğer rakip akıllı telefonlarda olduğu kadar nesnelere yaklaşamazsınız.

İyi aydınlatma koşullarında akıllı telefon, yüksek dinamik aralıkları sayesinde sahneyi aşırı doygun hale getirmeden çok canlı görünmeyi başaran keskin ve ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyor. 64 MP modu ile daha da yüksek keskinlik ve daha yüksek ayrıntı seviyesi mümkün.

Unutulmaması gereken bir diğer husus, telefonun portre modunu kullanırken nesnelerin görüntülerini bazen yakalayamaması. Bu özellik insanlar için ayrılmış ve kullanıldığında, dinamik aralıkta düşüş yaşanabiliyor.

Daha pahalı akıllı telefonlara kıyasla, Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ana kamerasının kalite açısından eksiklikleri, yetersiz aydınlatılmış ortamlarda fotoğraf çekerken ortaya çıkıyor. Burada, fotoğrafların netliği biraz azalıyor ve kamera, fotoğraflar için uygun olmasına rağmen görüntü gürültüsü biraz fark edilir hale geliyor.

Yine de düşük ışıkta fotoğraf çekerken, sonuçlar çok kötü değil. Bununla birlikte, telefonun gece modu işlemleri biraz abartılı. Fotoğraflarda yapay işleme bariz belli oluyor. Bu, Xiaomi'nin gelecekteki yazılım güncellemeleriyle tonunu düşürmek isteyebileceği bir şey.

Kamera kurulumu ayrıca 4K 30 fps'ye kadar video kaydı da yapabiliyor. Kalite iyi ama kesinlikle daha iyi olabilirdi. Optik sabitleme olmadığından, hızlı yürürken video çekmek isterseniz epey zorlanabilirsiniz.

Öndeki kameraya gelirsek, hem gündüz hem de düşük ışıklı özçekimler için yeterli olan 16 MP'lik bir sensörünüz var. Xiaomi'nin buraya gece modu selfie seçeneğini de eklemesini isterdik.

PİL ÖMRÜ

Kutusundan Android 10 ile çıkan cihaz, 30W hızlı şarj destekli 5.260 mAh pille geliyor. Mi Note 10 Lite'ın iç bileşenleri göz önüne alındığında, tüm beklentileri özelliği de zaten pil ömrü. Pil, hafif ila orta derecede kullanımla 2,5 güne kadar dayanabiliyor.

Pilin kendisi kablosuz şarjı desteklemese de, dediğim gibi 30W kablolu şarjı destekliyor. Testlerim sırasında pilin 15 dakikada yüzde 0’dan yüzde 19'a ve yarım saatte yine yüzde 0’dan yüzde 47'ye çıkabildiğini gözlemledim. Akıllı telefonun tam şarj olması ise 1 saat 23 dakika sürüyor.

SONUCA BAĞLIYORUM

Uygun fiyata uzun pil ömrü, üst düzey ekrana ve birinci sınıf yapıya sahip bir akıllı telefon arıyorsanız, Xiaomi Mi Note 10 Lite sizin için ideal seçim olabilir. Ancak günlük olmasa da bazı zorlayıcı durumlarda performans açısından yetersiz kalabiliyor. Bu normal bir kullanıcı için sorun mu derseniz, bizce değil.

Piyasada daha iyi yenileme hızına sahip ekranlar sunan çok sayıda telefonun bulunması ise rekabeti kızıştırıyor. Öte yandan orta sınıf bir akıllı telefon için, Xiaomi Mi Note 10 Lite ortalamanın üzerinde. Yalnızca kamerası, üst düzey kardeşi Mi Note 10'un kamerasıyla tam olarak eşleşemiyor.

Mi Note 10 Lite mı yoksa Mi Note 10 mu? derseniz… Mi Note 10'un 108 MP kamerasının biraz daha iyi fotoğraflar çekebileceğinden şüphe olmasa da, Mi Note 10 Lite’ın resimlerinin kalitesi en azından iyi aydınlatılmış senaryolarda abisiyle neredeyse aynı derecede iyi. Bununla birlikte, Lite sürümü önemli ölçüde daha ucuz, bu da bizim görüşümüze göre, fiyat odaklı alıcılar için Lite’ı daha iyi bir seçim yapıyor.

Mi Note 10 Lite'ın çok fazla dezavantajı yok. Bununla birlikte, dahili depolama bir microSD kart ile genişletilemediğinden, potansiyel alıcılar 64 GB veya 128 GB model arasında seçim yaparken dikkatlice düşünmeli. Ayrıca, bu model su geçirmez değil, kablosuz şarj yok ve pürüzsüz yüzeyleri nedeniyle oldukça kaygan hissettiriyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite’ın 64 GB’lık modeline 3529 TL’ye, 128 GB’lık modeline ise 3599 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Birinci sınıf yapı kalitesi

Kavisli ekran

Parlak AMOLED ekran

İyi gün ışığı çekimleri

İyi oyun performansı

Uzun pil ömrü

Hızlı şarj





Eksileri

Kaygan cam kasa

Düşük ışıkta vasat kareler

microSD kart yuvası yok

IP sertifikası yok



