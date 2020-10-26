Bilim & Teknoloji Xiaomi Mi Smart Band 5 kısa süre sonra ateşinizi ölçebilecek

Xiaomi Mi Smart Band 5 kısa süre sonra ateşinizi ölçebilecek

Bilim & Teknoloji

Xiaomi Mi Smart Band 5 kısa süre sonra ateşinizi ölçebilecek

Xiaomi, temmuz ayında Türkiye’de de kullanıcı beğenisine sunduğu Mi Smart Band 5 akıllı bilekliğine yeni bir özellik ekliyor. Yeni güncelleme sayesinde Mi Smart Band 5 kullanıcıları vücut sıcaklığı ve ateş ölçümü özelliğini kullanabilecek.

26 Ekim 2020, Pazartesi 11:35 Son Güncelleme:
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Vücut ısısını ölçme yeteneğinin Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modellerine eklenmesi bekleniyor. Yani çok yakında bu akıllı bilekliklerin hepsi ateş ölçebilecek.

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Elde edilen bilgilere göre, ateş ve nabız arasında bir ilişki mevcut. Liebermeister’in kuralına göre, vücut ısısındaki her 1 derecelik artış dakikada sekiz nabız atımına karşılık geliyor. Xiaomi’nin akıllı bilekliği de bu bağlamda özelliği kullanacak. Bu durumda Mi Smart Band 5'in kesin olarak değil, tahmini bir sıcaklık ve ateş bilgisi vereceği aktarılıyor


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