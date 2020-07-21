Xiaomi'nin geliştirdiği ve Türkiye'de satışa sunduğu yeni kulaklığı Mi True Wireless Earphones 2 Basic, tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor, taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen üç ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate ulaşıyor.

Çift mikrofonlu ortam gürültüsü engelleme teknolojisiyle dikkat çeken kulaklıklar bir mikrofonla arka plan gürültüsünü filtre ederken diğer mikrofonla kullanıcı sesini yakalıyor.

Otomatik kulak içi algılama özelliğine gelelim. Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama özelliğiyle kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Pek çok kulaklıkta artık görmeye alıştığımız bir özellik.

Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine destek veren ve 14.2 mm geniş dinamik sürücüler içeren cihaz, farklı türden cihazlarla sorunsuz çalışıyor. Yani cihaz sınırlaması yok. Pek çok cihazda uyumlu çalışabiliyor.

Mi Ture Wireless Earphones 2 Basic, 249 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda.