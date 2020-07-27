Xiaomi, Türkiye’de ilk etapta Xiaomi Mi TV Stick isimli ürününü 319 TL'den satışa sunmuştu. Ancak kısa bir süre sonra ürün özelinde bir indirim yapılırken, yeni fiyat 289 TL oldu.

Bu arada Xiaomi Mi TV Stick, şirketin her televizyonu Android akıllı televizyon haline getiren ürünü.

Teknik olarak baktığımız zaman cihaz dört çekirdekli işlemciye, Mali-450 GPU’ya, 1 GB RAM’e ve 8 GB depolamaya sahip.

Google Asistan ve Netflix destekleri olan Android TV Pie işletim sistemli Mi TV Stick, gerçekten şık bir kumanda taşıyor. Kumanda üzerinde özellikle özel Netflix, Google Asistan ve Amazon Prime Video butonları dikkat çekiyor.







