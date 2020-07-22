Xiaomi MIUI 12 güncellemesini hangi telefonlar alacak belli oldu

Xiaomi, gelecek ay on yedisi Redmi markalı olmak üzere 23 akıllı telefona MIUI 12 güncellemesi yayınlayacak. Güncelleme listesi ilk olarak Endonezya’da ortaya çıktığından güncellemenin ilk yayınlanacağı ülkenin de burası olması bekleniyor.

Örneğin Dark Mode 2.0 yani yeni koyu arayüz modu, aktarıldığı kadarıyla 42 sistem uygulaması ve 20'den fazla popüler uygulama ile derin entegrasyon getiriyor. Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini oldukça geniş bir cihaz yelpazesine yayınlıyor olsa da bazı özellikler, sadece belirli cihazlara sunulacak. Yeni Süper Duvar Kağıtları özelliği, güncelleme alacak 23 cihazdan yalnızca Mi 10 ve POCO F2 Pro modellerine gelecek.

Güvenlik tarafında da önemli yenilikler sunacak olan güncelleme sonrası uygulamalara artık tek seferlik erişim izni (Kamera, konum, mikrofon gibi) verilebilecek ve her seferinde size sorması istenebilecek.

Aynı şekilde güvenilmez bulunan uygulamalara sınırlama getiren yeni arayüz, bu uygulamaların hassas verilere erişmesinin de önüne geçecek.

Ağustos 2020 itibarıyla MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Mi 10

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi 8 Lite

POCO F2 Pro

Pocophone F1

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 9

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro



