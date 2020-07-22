Xiaomi MIUI 12 güncellemesini hangi telefonlar alacak belli oldu
Xiaomi'nin Android tabanlı işletim sistemi MIUI 12'yi hangi telefon modellerine sunacağı belli oldu. Peki MIUI 12 güncellemesini hangi Xiaomi telefonlar alacak? Onur Binay/posta.com.tr
22 Temmuz 2020, Çarşamba 13:04 Son Güncelleme:
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Xiaomi, gelecek ay on yedisi Redmi markalı olmak üzere 23 akıllı telefona MIUI 12 güncellemesi yayınlayacak. Güncelleme listesi ilk olarak Endonezya’da ortaya çıktığından güncellemenin ilk yayınlanacağı ülkenin de burası olması bekleniyor.
Örneğin Dark Mode 2.0 yani yeni koyu arayüz modu, aktarıldığı kadarıyla 42 sistem uygulaması ve 20'den fazla popüler uygulama ile derin entegrasyon getiriyor. Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini oldukça geniş bir cihaz yelpazesine yayınlıyor olsa da bazı özellikler, sadece belirli cihazlara sunulacak. Yeni Süper Duvar Kağıtları özelliği, güncelleme alacak 23 cihazdan yalnızca Mi 10 ve POCO F2 Pro modellerine gelecek.
Güvenlik tarafında da önemli yenilikler sunacak olan güncelleme sonrası uygulamalara artık tek seferlik erişim izni (Kamera, konum, mikrofon gibi) verilebilecek ve her seferinde size sorması istenebilecek.
Aynı şekilde güvenilmez bulunan uygulamalara sınırlama getiren yeni arayüz, bu uygulamaların hassas verilere erişmesinin de önüne geçecek.
Ağustos 2020 itibarıyla MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:
Mi 10
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi 8 Lite
POCO F2 Pro
Pocophone F1
Redmi Note 9
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 5
Redmi 9
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 8A Pro
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi 6 Pro