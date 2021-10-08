Xiaomi Pad 5 Türkiye’de kullanıcılara sunuldu
Xiaomi’nin merakla beklenen tableti Xiaomi Pad 5, Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu. 13 MP’lik arka kamera, 8 MP’lik ön kamera ve 8720 mAh’lik pil ile gelen Xiaomi Pad 5, 2.96 GHz hızında 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci barındırıyor.
08 Ekim 2021, Cuma 09:22 Son Güncelleme:
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Xiaomi’nin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tasarladığı tablet bilgisayarı Xiaomi Pad 5, Türkiye’de kullanıma sunuldu. Üretkenlik odaklı özelliklerle donatılan Xiaomi Pad 5’in 13 MP’lik kamerası kullanılarak belgeler taranabiliyor.
4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan 12.2 gram ağırlığındaki Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor) desteği de bulunan Xiaomi Pad 5’in klavyesi 1.2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. 1080p videoyu destekleyen 8 MP’lik ön kamera ile gelen Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı bulunuyor.
Dolby Vision ve TrueDisplay ekranı olan Xiaomi Pad 5, Dolby Atmos ses deneyimi de sunuyor. 2.96 GHz saat hızına sahip 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılan Xiaomi Pad 5, 8720 mAh (tip) kapasite pil ile geliyor.