POCO F2 Pro, Türkiye’ye özel lansman ile tanıtıldı. Avrupa’daki lansmanda 499 euro başlangıç fiyatıyla tanıtılan POCO F2’nin Türkiye fiyatı da belli oldu.

1080 x 2400 piksel çözünürükte 6.67 inç Super AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Modelin arkasındaki yuvarlak formlu modülde dörtlü kamera yer alıyor. Burada 64 megapiksel (Sony IMX686) ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 5 megapiksel makro kameraları bizleri karşılıyor.

Piyasanın en iyi mobil işlemci yongalarından Snapdragon 865 ile birlikte gelecek POCO F2 Pro’da 5G desteği bulunuyor. 6 GB ve 8 GB RAM ve bunlara sırasıyla eşlik edecek olan 128 ve 256 GB depolamaya alanıyla birlikte geliyor.

Tasarım açısından Huawei Mate 30 Pro’da gördüğümüz dairesel arka kamera modülünü benimseyen Xiaomi, ön kamerayı ise pop-up (kızaklı şekilde) gövdenin içerisinde saklıyor.

POCO F2 Pro'nun 6GB+128GB modeli 18 - 25 Haziran arasında 6.499 TL'den satışa sunulacak. POCO F2 Pro'yu bu tarihler arasında satın alan kullanıcılar Mi Smart Band 4'e ücretsiz olarak sahip olabilecek.

İndirim döneminden sonran cihazın normal başlangıç fiyatı 6999 TL seviyesinde. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB'lık versiyonu ise ülkemizde 7999 TL fiyatla satışa sunulacak.







