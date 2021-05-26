Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro resmi olarak duyuruldu
Xiaomi'nin alt markası Redmi, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kablosuz kulaklığı Redmi AirDots 3 Pro'yu duyurdu.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre AirDots 3 Pro'nun aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği, 35dB'e kadar gürültü engelleyebiliyor. Kulaklık 69ms ultra düşük gecikme özelliğiyle oyunlarda da iyi bir deneyim sunuyor.
Şarj özellikli haznesi USB-C portuna sahip olan AirDots 3 Pro, aynı zamanda bu haznede bir Qi kablosuz şarj desteği de barındırıyor. Burada yüksek hızlı şarj elbette USB-C portundan sağlanıyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve sorunsuz geçiş yapabiliyor.
AirDots 3 Pro, şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte karşımıza çıkıyor. Redmi’nin yeni kulaklığı 55 dolar fiyat etiketine sahip.