Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro resmi olarak duyuruldu

Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre AirDots 3 Pro'nun aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği, 35dB'e kadar gürültü engelleyebiliyor. Kulaklık 69ms ultra düşük gecikme özelliğiyle oyunlarda da iyi bir deneyim sunuyor.

Şarj özellikli haznesi USB-C portuna sahip olan AirDots 3 Pro, aynı zamanda bu haznede bir Qi kablosuz şarj desteği de barındırıyor. Burada yüksek hızlı şarj elbette USB-C portundan sağlanıyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve sorunsuz geçiş yapabiliyor.

AirDots 3 Pro, şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte karşımıza çıkıyor. Redmi’nin yeni kulaklığı 55 dolar fiyat etiketine sahip.