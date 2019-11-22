Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı ve özellikleri ile indirimin gözdesi

Black Friday nedeniyle indirime giren akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun 64 GB modelinin fiyatı 2499 liradan 1999 liraya düştü.

Xiaomi'nin iddialı modellerinden biri olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro özelliklerinden ötürü oldukça tutulan bir model ve fiyatındaki ciddi indirim nedeniyle dikkat çekiyor.

İndirimin ardından satışlarında artış yaşanması beklenen ürünün fiyat/performans oranı oldukça yüksek. 3 farklı renk seçeneği olan ürünün indirimi 6 gün sürecek. Stoklar ise sınırlı.









Xiaomi Redmi Note 8 Pro özellikleri

64 gb ve 128 gb seçenekleri bulunan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 6,53 inç Full HD+ LCD ekrana sahip. Ürünün MediaTek Helio G90T işlemcisi var. 6gb ile 8 gb RAM ve 64 gb ile 128 gb depolama seçenekleriyle satılıyor.

Arka kamerası 64 megapikslk çözünürlüğe ve 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik kameralarına sahipken ön kamerası ise 20 megapiksel.

Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip.





Xiaomi Redmi Note 8 Pro fiyatı

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun 64 GB modelinin fiyatı 2499 liradan 1999 liraya düştü. 128 gb modeli ise 2699 liradan 2199 liraya düştü.