Xiaomi Redmi Note 9 detaylı inceleme - Uygun fiyata sağlam özellikler

Xiaomi, 2020'nin ilk yarısında ekran, pil kapasitesi ve piksel sayısı büyük olan dört arka kameralı Redmi Note 9 ile bütçe dostu telefon isteyenleri kendine çekmek istiyor. MediaTek işlemci ve plastik malzeme, Xiaomi'nin maliyeti nasıl düşürdüğünün işareti. Ancak bu faktörler fiyat/performans açısından mükemmel olmasını engeller mi? Gelin hep birlikte bakalım…

Tasarım ve ekran

Bütçe dostu büyük ekranlı bir akıllı telefon istiyorsanız, Redmi Note 9 tam size göre olabilir. 6.53 inç ile 6.46 inçlik iPhone 11 Pro Max'den daha büyük .

Telefonun tasarımında Huawei'nin Mate 20 serisinden esinlenilmiş. Plastik malzeme kağıt üzerinde premium sınıf cihazlara göre geride kaldığına işaret etse de fiyatına göre gayet iyi görünüyor. Hatta Huawei ve Oppo'nun bazı telefonlarıyla tasarım anlamında rekabet edebilir.

Alt kenar USB-C bağlantı noktası, mono hoparlör ve kulaklık jakı ile doldurulmuş. Tüm düğmeler sağda ve üstte bir IR blaster var. Bu fiyat etiketinde bu özellik nadiren gördüğünüz bir şey.

Xiaomi, parmak izi okuyucusunu ve dört kamerayı arkadaki büyük bir dikdörtgen kutuya yerleştirmiş. Bunun bu tarzda olmasının bir hayranı değilim ama son dönemdeki trend bu.

Kavisli büyük sırt, avuç içinize rahatça oturuyor. Aynı zamanda ağırlık dengeli dağıtılmış, cebinize koyduğunuzda da çok ağır hissettirmiyor. Tek elle kullanmak nasıl derseniz, başparmakla ekranın tepesine ulaşmak biraz çaba istiyor.

Arka taraftaki parmak izi tarayıcısı iyi konumlandırılmış ve kilidin açılması da hızlı. Parmağınızı hızlı bir şekilde algılıyor. Bu arada arka kısım parmak izlerini epey belli ediyor.

Bu modelde, telefonun ön yüzü iyileştirilmiş. Ekranı çevreleyen çerçeveler, Note 8T'ninki kadar olmasa da ince. Xiaomi, Note 8T'nin merkezi gözyaşı çentiğini ortadan kaldırmış. Bunun yerine, selfie kamera ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş. Oldukça iyi uyum sağlamış ve eski çentik tasarımından çok daha şık görünüyor. Ancak hoşlanmıyorsanız, ekran ayarlarını kullanarak siyah çentik gizleme çubuğunu etkinleştirerek bunu her zaman gizleyebilirsiniz.

Ekran hem Gorilla Glass 5 hem de önceden takılmış bir ekran koruyucusu tarafından korunurken, arka kısım plastik. Cama göre çatlama olasılığı daha az (yere düşürdüğünüzde çatlamaz, kırılmaz diye bir olasılık yok, bunu lütfen aklınızdan çıkarın) ama yine de çizilebilir. Neyse ki, Xiaomi, Redmi Note 9’un kutusuna USB bağlantı noktası kapağı ile birlikte gelen ile bir kılıf eklemiş.

Ekrana gelirsek, 6.53 inç ve 1080p çözünürlükteki Note 9, 720p’lik Moto G8'i yenerek LCD teknolojisini büyük oranda ön plana çıkarıyor. Hatta genel anlamda Note 8T'nin ekranından da daha iyi diyebilirim.

Maksimum parlaklık amiral gemisi derecesine yakın değil. Bu yüzden en parlak koşullarda, özellikle güneş altında mücadele edebilirsiniz. Doğal olarak, OLED'lere kıyasla, ekran biraz geride. Ancak fiyatı, görüş açıları, canlılığı ve genel deneyimi göz önüne alındığında gayet kullanışlı. Büyük ekran özellikle Netflix veya YouTube’tan içerik izlerken çok işe yarıyor.

Redmi Note 9'da üç ekran modu veya 'renk şemaları' var: Otomatik, Doygun ve Standart. Her üçünü de profesyonel bir renk kalibratörü kullanarak test ettim. Otomatik ve Doygun modları, her ikisi de sRGB renk gamının kabaca % 93'ünü verdi.

Genel renk doğruluğu, Doygun modda Otomatik moda kıyasla biraz daha iyi; sırasıyla 3,04 ve 3,74 ortalama Delta E sonuçları aldım. Yani Doygun ayar, doğal renkler vermeye daha yakın.

Gözlerime göre, renkleri 'mevcut aydınlatmaya göre' ayarlayan Otomatik ayar, renk üretimi açısından en cazip olanı. En parlak mod da 359cd / m²'nin üzerinde maksimum parlaklık üretiyor. Standart mod, üçünün en kötüsü. Çünkü aynı anda ekranı sıcak renk tonunda (beyazların sarıya kaçması durumu) boyuyor ve ekranın parlaklığını önemli ölçüde azaltıyor.

Performans

Redmi Note 9, Android 10 ve Octa çekirdekli MediaTek Helio G85 yonga setine ek Xiaomi'nin MIUI 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Önceki Redmi Note 8T gibi, dörtlü arka kamera da dahil olmak üzere ekonomik bir akıllı telefondan beklemeyeceğiniz bazı lüks özelliklere sahip.

MediaTek Helio G85 ile çalışan Redmi Note 9, orta segment bir telefona göre oldukça güçlü. Bu işlemciye 64GB depolama alanı ve 3GB RAM eşlik ediyor. Bu arada 4GB RAM’e 128GB depolama alanı olan sürümü de.

Not 9, 2017/2018 model amiral gemilerinden alacağınız güçle eşleşen bir performans sunuyor. İlginçtir, geçen yılki Note 8T bu telefondan biraz daha iyi. Bu nedenle bir Note 8T kullanıcısıysanız, hız anlamında yeni modelle aranızda büyük bir fark yok.

Bununla birlikte, gerçek dünya kullanımında, Note 9, fiyat ve sunulan ek özellikler göz önüne alındığında gayet iyi sonuçlar veriyor. Hem kullanıcı arayüzünde hem de 3D oyun oynarken ara sıra takılmalar olsa da sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum.

Hatta dikkate değer bir kare hızı düşüşü yaşamadan Call of Duty: Mobile gibi zorlu çevrimiçi Android oyunlarını oynayabildim. Ayrıca PUBG Mobile'ı HD ve kare hızı yüksek olarak ayarlanmış şekilde çalıştırabildim. Uzun maçların ardında telefonun arkası aşırı ısınıyor, onu da belirteyim. Bu yüzden orta ayarlara düşürmek zorunda kaldığım oldu. Bu tür oyunlarda, ekstra geniş ekran aslında birçok oyuncuya göre de avantaj sağlıyor. Çünkü her şeyi görmek biraz daha kolay.

Bununla birlikte, Note 9, her zaman ipeksi kalitede pürüzsüz olmasa bile, Valkyrie, Asphalt 9 ve Marvel Şampiyonlar Turnuvası gibi 3D oyunlara sorunsuzca oynatabiliyor.

Fotoğraflar hızlı bir şekilde çekilebiliyor ve birden fazla uygulama sıkıntısız çalışabiliyor. Hatta bölünmüş ekran bile çoğu zaman pürüzsüz çalıştı.

Bununla birlikte, Xiaomi'nin yazılımı hala pek çok kullanıcıya nedense sorunlu geliyor. Bunu alışkın olmadıklarına bağlıyorum. Google Play Store erişimi ve uygulama desteğiyle istikrarlı olmasına rağmen, zaman zaman sorunlar çıkabiliyor.

Yeni başlayanlar için MIUI, kullanıcılara ilk başta bir uygulama tepsisi sunmuyor. Ayrıca, bir uygulama yüklerken, MIUI onu virüslere karşı tarıyor (bu harika), ancak tarama yapılırken bir reklam sunuluyor, bu da kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Tabi bunu devre dışı bırakabilirsiniz.

İncelediğim telefon Bloatware değerinde yaklaşık on adet üçüncü taraf uygulaması içeriyor. Burada sunulan büyük değere rağmen Redmi Note 9, gayet iyi performans gösterdi.

Pil performansı

Büyük 5020mAh batarya ile, Note 9'un tüm gün boyunca sorunsuz bir şekilde güç sağlaması şaşırtıcı değil.

Büyük ekranına rağmen, ekran açık kalma süresi etkileyici, full parlaklıkta 10 dakikalık video akışı pili sadece % 2 düşürüyor. Bir saatte ise % 10 kaybınız var. Tabi buna, birkaç bölüm dizi izleme, WiFi ve oyun oynama eklerseniz daha fazla pil kaybedeceğinizi unutmayın.

Xiaomi'nin son bütçe dostu telefonu, kutudan çıkan 18W şarj cihazı ile hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Fiyatına göre bu gerçekten öne çıktığı bir konu.

Kamera

Redmi Note 8T’deki aynı kamera kurulumuyla Note 9, geniş ve ultra geniş kombinasyonla etkileyici. Üst düzey akıllı telefonlarda göreceğiniz telefoto kamera yerine, makro ve ana kamerayı tamamlayan derinlik sensörünüz mevcut.

Birincil kamera, f / 1.8, 26mm geniş açılı lensle birlikte 48MP değerinde. Bu arada, 8MP’lik ultra geniş lens, 118 derecelik görüş alanı ve f / 2.2 lense sahip. Her ikisi de netlik söz konusu olduğunda iyi performans gösteriyor. İyi aydınlatılmış koşullarda iyi görünen keskin kareler çekebiliyorlar.

Gece modunun eklenmesi, orta ışıkta çekilen karelerin bile iyi görünebileceği anlamına geliyor. Ancak Huawei P40 Pro, iPhone 11 Pro ve Pixel 4 gibi telefonların işleyebileceği karanlık sahneler Redmi Note 9 için daha zorlayıcı. Yani onlar kadar bir performans beklememek gerek.

Kareler varsayılan olarak 12MP'de çekiliyor ve 120 fps ağır çekim, kısa video, portre, panorama ve pro modu dahil olmak üzere bir dizi standart çekim modu ile birlikte 48MP modu var. Ana kamera, geçen yılki Note 8T'nin yakaladığı 4K videodan daha düşük olan 1080p çözünürlükte video çekiyor. Ancak görüntü iyi dengeleniyor ve ışık doğru olduğunda temiz görüntü sunuluyor.

Makro kameraya gelince, birkaç beyaz dengesi sorunu var ve düşük çözünürlüklü, görüntü paraziti ile yüklenmiş 2MP görüntüler yakalar, bu yüzden en iyisi önlenir. Bu arada, 13MP selfie kamera arkadan aydınlatmalı koşullarda bile fiyat için mükemmel bir iş çıkarıyor.

Sonuca bağlıyorum

Redmi Note 9, bazı kusurları olsa bile cidden iyi bir telefon. Büyük ekran, geniş depolama alanı, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve hızlı şarj, fiyatına göre onu öne çıkarmak için yeterli.

Redmi Note 9, geçtiğimiz yılki Redmi Note 8T'e göre büyük bir yükseltme değil ama özellikle uzun pil ömrü isteyen ve parasının karşılığını almak isteyen herkesin listesinde olması gereken bir telefon. Son dönemde önemli bir özellik olan temassız ödemeler için NFC'yi de destekliyor.

Büyük ekran, büyük piksel sayısı ve büyük pili ile Redmi Note 9, pek çok rakibini piyasada zorlayacağa benziyor. Elbette, tasarım, kamera yakınlaştırması, düşük ışıklı görüntüleme veya güç açısından daha pahalı akıllı telefonlar kadar öne çıkmayabilir ama fiyatına göre hala kendi sınıfında kazananlardan biri.

Xiaomi Redmi Note 9’un 64 GB’lık versiyonuna Türkiye’de yaklaşık 2600 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

Mükemmel pil ömrü

Rekabetçi kamera

Büyük, parlak ekran

Eksileri

Plastik çerçeve

Telefoto kamera yok

MIUI bazen takılabiliyor