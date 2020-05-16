Xiaomi Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite geliyor

Şu ana kadar dünya genelinde 110 milyonun üzerinde satış yapan Redmi Note serisi, orta düzey akıllı telefon pazarının telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Redmi Redmi Note 9S ve Note 9 Pro ile Redmi Note akıllı telefon serisi uygun fiyatlarla yeni tasarım özellikleri ve yenilikleri sunmaya devam ediyor.

Arka kısımda bulunan oldukça etkileyici dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi Note 9 Pro'nun 64MP ana lensi, her türlü ışık ortamında net, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor. 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lensi ise kaliteden ödün vermeden etkileyici büyük grup fotoğrafları çekilebilmesini sağlıyor. Arka kamerayı çevreleyen 5 Megapiksellik makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü sayesinde kullanıcılar, mükemmel bir bokeh efektiyle etkileyici yakın fotoğraf çekimi yapabiliyorlar.

Redmi Note 9 Pro’nun ön kısmında yüksek kaliteli selfie çekilebilmesini sağlayan 16MP ekran içi kamera bulunuyor. Yeni ağır çekim selfie moduyla özellikle sosyal medya kullanımı için harika ağır çekim videolar çekilebiliyor.

Redmi Note 9S ayrıca, 48 MP ana kamerası ve 8 MP ultra geniş açılı lensi ile fotoğrafçılığı ön plana çıkarıyor. 5 MP makro lensi ve 2 MP derinlik sensörü arkadaki dörtlü kamera kurulumunu tamamlayarak her açıdan mükemmel fotoğraf çekilebilmesini sağlıyor. Ekran içine yerleştirilmiş 16 Megapiksellik ön kamera, ekranın maksimum boyutta kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Uzun ömürlü batarya ve hızlı şarj

Büyük 5020mAh (tip) bataryasıyla Redmi Note 9 Pro, ince tasarımdan ödün vermeksizin ertesi güne kadar şarj edilmeden kullanılabilecek yeterli güce sahip. Daha da iyisi, cihaz sadece 30 dakikada yüzde 57'ye kadar şarj edebilen kutu ile birlikte gelen 33W hızlı şarj cihazı ile Redmi Note Serisinin şimdiye kadarki en hızlı şarj hızı olan 30W hızlı şarj seçeneğini sunuyor.

Bolca seyahat eden kullanıcılar için ideal bir arkadaş olan Redmi Note 9S, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5020mAh (tip) bataryaya sahip.

Güçlü SoCs ile olağanüstü performans

Yepyeni Qualcomm Snapdragon 720G işlemci ve 2,3 GHz’ye kadar hızla Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S hızlı, en üst düzey deneyimi yaşamanızı sağlıyor. 8nm işlemci teknolojisi ile üretilen cihaz, güç verimliliğini korurken güçlü bir performans sunuyor.

Her iki model de daha dengeli kullanıcı deneyimi için Z eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor. Z eksenli doğrusal titreşim, kullanıcının eylemine bağlı olarak fotoğraflar, ekran görüntüleri, bildirimler, saat ayarları ve daha fazlası için farklı titreşimler dahil olmak üzere 120 titreşim efekti oluşturabiliyor.

Amiral gemisi seviyesinde nokta ekran

Redmi Note 9 Pro; şık, çentiksiz 6,67 inç nokta ekrana ekranına sahip. Yan tarafa konumlandırılan parmak izi sensörü sayesinde cihaza daha kolay erişilebiliyor ve yepyeni ön kamera modül tasarımı, üstün ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.Redmi Note 9S, önde ve arkada Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 6,67 inç nokta ekran ile yeni bir görünüme kavuşuyor.

Hem Redmi Note 9S hem de Redmi Note 9 Pro, 3,5 mm kulaklık jakı ve IR blaster da dahil olmak üzere fanların favorisi olan çeşitli özelliklere sahip. Her iki cihaz da uzun süreli göz konforu için TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve kazara dökülmeler için (sıvı) sıçramasına dayanıklı nano kaplama ile birlikte geliyor.

Redmi Note 9 Pro, üç dinamik renk seçeneğiyle farklı bir tarz sunuyor: Yıldızlararası Gri, Tropikal Yeşil ve Buzul Beyazı. Redmi Note 9S kullanıcıları, Yıldızlararası Grisi, Aurora Mavisi ve Buzul Beyazı dahil olmak üzere üç büyüleyici renk arasından seçim yapabiliyor.

Redmi Note 9S, 15 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Redmi Note 9S’in 4 GB + 64 GB modeli 2.799 TL, 6 GB + 128 GB modeli ise 2.999 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro’nun ise 6 GB + 64 GB modeli 3.299 TL’den, 6 GB + 128 GB modeli ise 3.599 TL’den satılacak. Redmi Note 9 Pro, 25 Mayıs 2020 itibarıyla çevrimiçi kanallar, mobil operatörler, Mi mağazaları ve zincir mağazalarda satışa sunulacak.