Xiaomi Redmi Note 9S tanıtıldı – İşte fiyatı ve özellikleri

Redmi Note 9S, Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın ön tarafında 3D kavisli ekran bulunuyor. Ayrıca ekran üzerindeki deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Xiaomi, telefonun ön, arka kısmının ve kameraların Gorilla Glass 5 ile korunduğunu açıkladı ve cihazın su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu belirtti.

Cihazın arka tarafındaki dörtlü kamera sisteminde 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 sensörü, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı sensör, 5 MP f/2.4 makro sensörü ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü var. Önde, TÜV Rheinland sertifikalı FHD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip, sinematik 6.67 inç bir Tiny DoyDisplay ekran bulunuyor. Ayrıca ekran deliği içinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi, telefonun 64 GB versiyonunun 180 dolar, 128 GB versiyonunun ise 200 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.

Redmi Note 9S'in teknik özellikleri:

6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 720G işlemci

6 GB 6 GB LPDDR4X RAM

64 GB / 128 GB depolama alanı

48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü arka kameralar

16 MP ön kamera

5020 mAh pil

WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM

Android 10 işletim sistemi

165,7 x 76,6 x 8,8 mm boyutlarında

209 gram ağırlık



