Xiaomi Redmi Note 9S tanıtıldı – İşte fiyatı ve özellikleri
Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 9S'i Singapur'da resmi olarak tanıttı. Dörtlü kamera kurulumuyla gelen telefon, Hindistan'da piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro ile benzerlikler gösteriyor.
24 Mart 2020, Salı 14:39 Son Güncelleme:
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Redmi Note 9S, Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın ön tarafında 3D kavisli ekran bulunuyor. Ayrıca ekran üzerindeki deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Xiaomi, telefonun ön, arka kısmının ve kameraların Gorilla Glass 5 ile korunduğunu açıkladı ve cihazın su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu belirtti.
Cihazın arka tarafındaki dörtlü kamera sisteminde 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 sensörü, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı sensör, 5 MP f/2.4 makro sensörü ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü var. Önde, TÜV Rheinland sertifikalı FHD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip, sinematik 6.67 inç bir Tiny DoyDisplay ekran bulunuyor. Ayrıca ekran deliği içinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi, telefonun 64 GB versiyonunun 180 dolar, 128 GB versiyonunun ise 200 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.
Redmi Note 9S'in teknik özellikleri:
- 6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 720G işlemci
- 6 GB 6 GB LPDDR4X RAM
- 64 GB / 128 GB depolama alanı
- 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü arka kameralar
- 16 MP ön kamera
- 5020 mAh pil
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM
- Android 10 işletim sistemi
- 165,7 x 76,6 x 8,8 mm boyutlarında
- 209 gram ağırlık