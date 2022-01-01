Xiaomi geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı robot köpek CyberDog ile ilgili yeni bir video yayınladı. Xiaomi'nin robot köpeği 3.2 m/sn hızda hareket edebildiği gibi ters takla gibi karmaşık eylemler gerçekleştirebiliyor. Video, şirketin kendi geliştirdiği servo motorları kullanan CyberDog'un nasıl pati verdiğini, arka ayakları üzerinde durduğunu ve sırtının üzerine yattığını gösteriyor.

Nvidia Jetson Xavier NX platformu üzerine inşa edilen robot köpek 128 GB SSD, ultrasonik sensör, binoküler ultra geniş açılı kameralar, ToF sensörü ve GPS modülü de dahil olmak üzere çok sayıda bileşene sahip. Ayrıca IP53 suya dayanıklılık sertifikası var.









Xiaomi CyberDog tasarım olarak Boston Dynamic tarafından üretilen Spot'a benziyor ancak ondan çok daha ucuz. Hyundai tarafından satın alınan Boston Dynamic'in robot köpeği 74.500 dolara satılıyor. Xiaomi CyberDog'un fiyat etiketi ise 1.540 dolar.



