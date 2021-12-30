Xiaomi, son amiral gemisi Xiaomi 12 serisini tanıttı

En son Snapdragon 8 Gen 1 çipsetiyle güçlendirilen Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, DisplayMate A+ OLED ekranları ve güçlü görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. Şirket, yeni Xiaomi 12 serisinin yanı sıra bağlantıyla ilgili yeniliklerini, AIoT portföyüne yeni katılan ürünleri ve MIUI 13'ü de piyasaya sundu.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, Armv9 mimarisine sahip Qualcomm'un bugüne kadarki en gelişmiş çipseti olma özelliğini taşıyan Snapdragon 8 Gen 1 platformu ile çalışıyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre her iki cihazın grafik işleme açısından GPU yetenekleri yüzde 30, enerji verimliliği ise yüzde 25 oranında artırılmış.

7. nesil yapay zeka motoru ise bir önceki nesle göre 5 kata kadar daha iyi performans gösteriyor. 3 devreli ISP ise 18 bit veri işleme yeteneğiyle öne çıkıyor ve öncekine kıyasla 4096 kat daha fazla örnekleme kapasitesine sahip.

Her iki cihaz da 6400 Mbps'ye kadar aktarım hızını destekleyen LPDDR5 RAM ile donatılmış. Yeni nesil UFS 3.1'in yüksek depolama performansı sayesinde sıralı yazma hızı önceki seriye göre büyük oranda artarak saniyede 1450 MB düzeyine ulaşıyor.

Heterojen paralel hesaplama özelliği ile deklanşör gecikmesi azaltılan Xiaomi 12 serisindeki her iki cihaz da Xiaomi Cyberdog'dan elde edilen akıllı görsel izleme özelliğine sahip. Bu, cihazların sabit ve doğru odaklama için aynı anda insan gözü ve figürlerinin yanı sıra evcil hayvanları da tanımlayabileceği anlamına geliyor. Xiaomi 12 serisinde, cihaza çift dokunarak, hareket eden nesneler takip edilebiliyor.

Xiaomi 12, 1/1.56 inç sensör, 13MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kameraya sahip. Xiaomi 12 Pro'da ise her biri 50MP olan en üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ana kamerası Sony’nin 2.44μm 4'ü 1 arada piksel kullanan ultra geniş 1/1.28 inç IMX707 sensörüyle destekleniyor.

Bu kamera kurulumu önceki nesle göre ışık yakalama yeteneğini yüzde 49 oranında artırıyor. Diğer her iki kamera da 115° ultra geniş görüş açısı ve daha net portre çekimleri için 2 telefoto kamera özellikleriyle öne çıkan 50MP JN1 sensör kullanıyor.

Xiaomi 12, 2400×1080 çözünürlüğü, 1100 nit tepe parlaklığı, 16000 parlaklık seviyesi ayarı ve 120Hz yenileme hızı gibi özellikleriyle dikkat çeken 6.28 inç esnek OLED ekrana sahip.

Samsung E5 malzemesi, LTPO teknolojisi ve mikro lens teknolojisini kullanan 6.73 inç ikinci nesil, güç açısından 2K ekrana sahip olan Xiaomi 12 Pro, 3200x1440 çözünürlük ve ayrıntılı görüntü netliği sunuyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği bulunan Xiaomi 12 serisindeki modeller siyah, mavi, mor ve yeşil vegan deri renk seçeneklerine sahip.

Xiaomi 12, 4500 mAh; Xiaomi 12 Pro ise 120W tek hücreli 4600 mAh pil barındırıyor.

XIAOMI, MIUI 13’Ü DE TANITTI

Çin'de yapılan lansmanda yeni akıllı telefonların yanı sıra MIUI 13 sürümü de tanıtıldı. Yeni MIUI 13, artık akıllı telefonların ve tabletlerin yanısıra akıllı saatler, hoparlörler ve TV'ler gibi AIoT cihazları ile bağlantı yeteneklerini iyileştiriyor.

Kararlılığı yaklaşık yüzde 52 oranında artırılan MIUI 13, Xiaomi tarafından geliştirilen Odaklanmış Algoritmalar (Focused Algorithms), Atomize Bellek (Atomized Memory) ve Akıcı Depolama (Liquid Storage) gibi özelliklerle, yoğun kullanım sırasında çekirdek uygulamalar için bilgi işlem yeteneklerini optimize etmeye odaklanıyor. MIUI 13, Atomize Bellek ve Akıcı Depolama teknolojileriyle 36 aylık süre boyunca cihazın okuma ve yazma yeteneklerinin yüzde 5 oranında bozulmasını önlüyor ve azaltıyor.

Bu, cihazların ömrünün uzamasını sağlıyor. Tanıtımda yapılan açıklamaya göre 2021 yılının 3. çeyreği itibarıyla Xiaomi'nin IoT platformuna bağlı cihaz sayısı 400 milyonu aştı.