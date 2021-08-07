Xiaomi, Türkiye’de ürettiği Redmi 9T modelini kullanıcılara sundu

Xiaomi, Redmi 9 serisindeki model çeşitliliğinin sürekli yeniliyor. Kardeş modelleri Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9AT’nin ardından seriye Türkiye’de üretilen Redmi 9T eklendi. Redmi Note 9T'den farklı olarak , daha uygun fiyatlı olan Redmi 9T, 5G'yi desteklemiyor. Bunun yerine yalnızca LTE standardı aracılığıyla mobil internete erişim sunuyor. Telefonun WLAN modülü, IEEE 802.11a/b/g/n/ac standardını destekliyor. Bu nedenle Redmi 9T modeli, 2.4 GHz ve 5.0 GHz frekans bantlarında kullanılabiliyor. Wi-Fi testlerinde aktarım hızları da buna uygun olarak sağlam. Qualcomm Snapdragon 662 de performans anlamında onu, Note 9T 5G'nin arkasında bıraksa da pek çok oyunu bu telefonla rahatça oynayabiliyorsunuz.

Eğer renkli bir telefon arıyorsanız Redmi 9T size pek çok renk sunuyor. Standart siyaha ek olarak, öne çıkmak istiyorsanız Sunrise Orange, Twilight Blue ve Ocean Green gibi renkleri de tercih edebilirsiniz. Ancak Türkiye’de sadece mavi ve siyah renk seçenekleri mevcut. Cihazın fiyatı düşünüldüğünde Redmi 9T ile iyi bir performans elde edebiliyorsunuz. Snapdragon 662 işlemci 128 GB depolama alanı ve 4GB RAM tarafından destekleniyor. Buna ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan seçenek de var. Bu sistem, günlük görevleri iyi bir şekilde yerine getirebiliyor. PUBG Mobile ve Asphalt 9 gibi oyunları burada orta ayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz.

Telefonun Corning Gorilla Glass 3 özellikli 6.53 inç FHD+ IPS LCD ekranı, canlı ve net bir görüntüleme deneyiminin yanı sıra sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. YouTube ve Netflix içerikleri için uygun diyebiliriz. Bununla birlikte, ekranın altındaki uzun çerçeve, yaklaşık %83'lük ekran-gövde oranına yol açıyor. Merak edenler için Redmi, 60 Hz'in üzerinde bir yenileme hızı da sunmuyor.

Her şeyi çalışır durumda tutmak, burada 6.000 mAh'lik büyük bir pil kullanılmış. Aslında bu, telefonun satış noktalarından bir diğeri. Bu pil, ortalama kullanımda size en az iki günlük kullanım rahatlığı sağlayabiliyor. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği de var. Ancak büyük bir pil olduğu için tamamen şarj olması 2.5 saati buluyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve kulaklık jakı ile iyi bir ses deneyimi elde edebilirsiniz.

48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde büyük grup ve geniş manzara çekimlerinde fotoğrafların kırpılmasının önüne geçiyor. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise profesyonel düzeyde bokeh ve çarpıcı yakın plan çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Burada sunulan kalite gün ışığında iyi ama düşük ışıkta grenlenmeler görülebiliyor. Ön taraftaki kamera ise, 8MP çözünürlüğünde ve f/2.05 değerine sahip. Bu da selfie’leriniz için gayet uygun.

Peki olumsuz yanları yok mu derseniz tabi ki de var. Redmi 9T, yetenekli bir işlemciyle birlikte geliyor ama bazı kullanıcılar MIUI 12'nin neden olduğu performans sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bununla birlikte, yazılım güncellemeleri muhtemelen bu sorunları çözecektir. 2021'de piyasaya sürülmesine rağmen telefon, Android 10 ile birlikte geliyor. Muhtemelen Android 11'e yükseltilecek, ancak biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ek olarak, Android'in üzerinde bulunan MIUI arayüzü, yıllar içinde daha iyi olmasına rağmen nedense herkesin hoşuna gitmeyebiliyor. Bunu nedeni MIUI 12 arayüzünde, bir uygulama yüklenir yüklenmez görünen kısa reklamlar olabilir. Redmi 9T fotoğrafçılık için iyi olsa da videolar için o kadar iyi değil. Redmi 9T'de OIS yok, bu nedenle videolarda çok fazla kamera hareketi görebilirsiniz. Tüm kameralarla yalnızca 30fps Full HD’de kayıtlar yapabilirsiniz. Yakınlaştırmak için ultra geniş açılı ve standart lensleri kullanırken kademesiz bir geçiş mümkün değil.

Kısaca uygun fiyatlı ama yetenekli bir Android akıllı telefon arıyorsanız, Xiaomi Redmi 9T sizin için uygun bir seçenek olabilir. Telefon ortalama bir donanıma, iyi kameralara ve günlerce sürecek büyük bir pile sahip.