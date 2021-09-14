Xiaomi yeni akıllı gözlük konseptini tanıttı

Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı olan akıllı gözlüğünü tanıttı. Xiaomi akıllı gözlük, MicroLED optik frekans yönlendirici görüntüleme teknolojisi sayesinde görüntüleme sistemini ve sensörleri, ince ve sıradan bir gözlük tasarımında birleştiriyor.

51 gram ağırlığındaki akıllı gözlükle kullanıcılar, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor, navigasyonu kullanabiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve metinleri diğer dillerden çevirebiliyor.

Gözlük tasarlanırken, yapısal tasarım anlamında ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmak için MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanılmış. MicroLED'de kullanılan inorganik parlaklık artırıcı malzemeler, yüksek parlaklık sunarken aynı zamanda uzun süreli bir ürün deneyimi sunmaya odaklanıyor.

OLED'ler gibi, MicroLED pikselleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu, yayıcı özellik, daha parlak ekran ve daha koyu siyah renk sağlıyor. Ancak, MicroLED'ler OLED’lere göre daha basit bir yapıya sahip ve daha yüksek piksel yoğunluğunun yanı sıra daha uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu, daha kompakt bir ekranın yanı sıra daha kolay entegrasyon imkanı sunuyor.

Dört çekirdekli ARM işlemci, pil, dokunmatik yüzey, Wi-Fi/Bluetooth modülleri ve Android işletim sistemi ile donatılan Xiaomi akıllı gözlük, 51 gram ağırlığında.

Cihazda, doğrudan güneş ışığında dahi göze ulaşmadan önce karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine olanak tanımak için 2 milyon nitlik bir tepe parlaklığına ulaşabilen bir monokrom ekran çözümü tercih edilmiş. Işınların göze ulaşmadan önce kırılması gerektiği için MicroLED'de ışığı 180 derece kıran bir optik frekans yönlendirici lens kullanılmış. MicroLED ekran, optik frekans yönlendirici lensin mikroskobik ızgara yapısı aracılığıyla ışınları insan gözüne doğrudan iletiyor.

Geliştirilme aşamasındaki gözlüğün satış tarihi ve fiyatı ise henüz paylaşılmadı. Testlerin başarılı şekilde tamamlanması durumunda akıllı gözlüğün piyasaya sunulması bekleniyor.