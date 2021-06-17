Xiaomi yeni katlanabilir telefonunu bu yıl piyasaya sürecek

Bu yılın sonuna doğru satışa sunulacağı iddia edilen telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemciden alacak. Pil kapasitesi 5020 mAh olacağı söylenen telefonda 108MP kameranın kullanılacağı ifade ediliyor.

Geliştirilmiş menteşe tasarımına sahip olmasını beklediğimiz yeni modelin iç tasarımında da yeniliklerin yapılması bekleniyor. İki ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağı iddia edilen telefonun büyük ekranında 120 Hz desteği sunacak.

Visinox tarafından üretileceği söylenen ekranlardan biri 8,01 inç 60 Hz 600 nit 387 PPI WQHD+ AMOLED olacak. Dışında ise 6,52 inç 90 Hz AMOLED ekran yer alacak. Xiaomi, Dolby Vision destekli bu ekranda herhangi bir delik, çentik ya da çıkıntı kullanmıyor.



