Litvanya Savunma Bakanlığı tüketicileri uyararak Xiaomi cihazlarını çöpe atmaları konusunda duyuruda bulunmuştu. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bakanlık yaptığı açıklamada Çin cep telefonlarını satın almaktan mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini duyurdu.

Litvanya Siber Güvenlik Kurumu'nun iddialarına göre, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Avrupa'da sattığı cihazların “özgür Tibet”, “çok yaşa Tayvan bağımsızlığı” veya “demokrasi hareketi” gibi terimleri tespit etme ve sansürleme yeteneğine sahip. Xiaomi ise bu konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Cihazların sansürlendiği ve izlendiğiyle ilgili iddialarıyla ilgili Xiaomi, "22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin; Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir" açıklamasında bulundu.

Litvanya hükümeti dün yaptığı açıklamada "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" ifadelerine yer vermişti.



