Xiaomi’den ekstra koruma sunan yüz maskesi: Mi KN95

Maske, 1 ila 5 mikron aralığındaki boyut aralıklarına sahip olan canlı partikülleri yüzde 95 oranında engelleyen Bakteriyel Filtre Verimliliği (BFE) ile 0,1 mikron ila 1 mikron aralığındaki cansız partikülleri yüzde 95 oranında engelleyen Parçacık Filtresi Verimliliği (PFE) standartlarını birlikte sunuyor. Bu da tüketiciler için maksimum koruma anlamına geliyor.

Şirket, maskede filtelemeyi sağlayan dört katlı yapıyı da dokumasız ve yumuşak bir şekilde tasarlamış. Uzun süreli kullanımlarda da hiçbir şekilde ağrı ya da yorgunluk yapmıyor. Xiaomi'ye göre maskenin kesintisiz kullanım süresi 10-12 saat arası.

Burun noktası için de bir sabitleme aparatına sahip olan maske, bu sayede gözlüklerin buğulanmasını da önlüyor. Kullanılan malzemeler aynı zamanda kulakta ağrı da yapmıyor.

Xiaoömi Mi KN95 maskenin fiyatı iki adet için 3 dolar, 5 adet için ise 8 dolar.



