Fabrika İstanbul’un Avcılar ilçesinde yer alıyor. 14 bin metre kare üzerinde kurulu. Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Xiaomi’nin üretici partneri Salcomp ve Xiaomi ortaklığında işletiliyor. Xiaomi, Salcomp ile birlikte dört farklı fabrikada üretim yapıyor. Fabrikanın kurulmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik ve desteklerinin etkisi oldu. Ayrıca Türkiye'de telefon üretimini desteklemek için yasal düzenlemeler yapıldı. Xiaomi'nin yanı sıra Samsung, Oppo gibi dünya devleri de yerli üretime geçiyor.

Fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılacak. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’ya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilecek. İlk etapta Redmi 9C modeli üretilecek.