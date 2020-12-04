Çin merkezli teknoloji şirketi, Xiaomi’nin yeni amiral gemi modelleri Mi 11 ve Mi 11 Pro / Ultra modelleri için ilk fiyat bilgisi ortaya çıktı. Qualcomm’un yeni amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak olan Xiaomi’nin yeni amiral gemi modelleri aktarıldığı kadarıyla Mi 11 modeli için 610 dolar, Mi 11 Pro modeli için ise 807 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Mi 11 modeli arkasında üçlü kamera kurulumu ile birlikte gelecek, merkezde 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Yanında 13 megapiksel ultra geniş açı sensörüne sahip olacak olan modelin diğer kamerası ise bilinmiyor.

Mi 11 ailesinin üst segment modeli olacak olan Mi 11 Ultra modeli ise QHD+ çözünürlük sunan 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Arkasında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak olan modelin 48 megapiksel ultra geniş açı + 48 megapiksel telefoto kamerası olması bekleniyor. Modelin ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak.







