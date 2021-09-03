XOX zamanı!

MALZEMELER

4 adet dil çubukları, şişe kapakları, keçeli kalem veya CD kalemi. Yaş: 6+

NASIL OYNANIR?

Normalde kağıt ve kalemle oynanan bu oyunu dil çubukları ve şişe kapakları kullanarak daha eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz! İki kişi ile oynanan bu oyunda önce, 4 adet dil çubuklarını kullanarak 3X3lük bir kare alanı oluşturun. Ardından keçeli kalemle şişe kapaklarının üzerine X ve O harfleri çizin. İlk oynayacak oyuncu X ya da O yazılı olan şişe kapaklarından birini alıp istediği boş karelerden birinin içine koyar. Sonra sıra ikinci oyuncuya geçer. İlk olarak XOX dizilimini soldan sağa, yukarıdan aşağı veya çapraz şekilde oluşturan oyunu kazanır.