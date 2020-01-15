XPG Precog oyun kulaklığı inceleme

Onur Binay/posta.com.tr

XPG Precog, bilgisayarlar, Nintendo Switch, PS4 ve XBox gibi birden fazla cihazla uyumlu olmasının yanında köpük kulak yastıkları sayesinde uzun oturumlar içinde konforlu.

Tasarımdan başlayacak olursak Precog, yan taraftaki parlak plastik kaplamalarla güçlü bir izlenim veren benzersiz bir tasarıma sahip. Kalite piyasadaki en iyisi değil ama yine de sağlam hissettiriyor.

Başınızda rahat olması adına 362 gram ağırlığında.

Sürücülerin yan tarafındaki XPG logolu yer ve taç kısmı, rahat etmeniz adına plastikten yapılmış. USB modunda kullanıldığında sürücüler üzerindeki kırmızı LED RGB yanmaya başlıyor.

Sürücüler farklı bir görünüm kazandırmak adına plastik dışında krom da kullanılmış. İçteki taç kısmı, uzun süreli oturumlar ve oyunlar için ihtiyacınız olan tüm rahatlığı sağlayacak şekilde yumuşak köpükle yoğun bir şekilde doldurulmuştur. Kafa bandı kauçuk, hızlı ve kolay uyum için otomatik ses ayarı sağlıyor.

Dış kafa bandı son derece esnek iki braketten oluşuyor. Bu da kulaklığın makul bir güçle kulaklarınıza uymasına yardımcı oluyor.

Tasarım Grado Labs kulaklıklarını çok andırıyor ancak Precog'un kendine özgü bir çekiciliği var. Kasanın büyük bir kısmı siyah renkte. Taç kısmında XPG logosu yer alıyor, kırmızı dikiş ise tüm kafa bandını sarıyor. Bu arada sürücüler 180 derece dönebiliyor, böylece öne veya arkaya gelecek şekilde konumlandırabilirsiniz.

XPG, sürücülerinde nispeten güzel yastıklar kullanmış ve deri iyi hissettiriyor. Daha önce bu alanda EMIX ile güzel bir deneyim yoktu bu yüzden burada markanın umudu daha yüksek. Kullanılan köpük yumuşak ve girinti kulağın etrafında güzelce kaplıyor. Ancak bunlar, büyük kulakları olan insanların kulaklarını biraz kapatabilirler. Başı destekleyen iç kafa bandı daha sert bir köpükle gelir, ancak çok da sert değil.

Kafa bandı tamamen kendinden ayarlı, yani yapmanız gereken tek şey başınıza takmak ve sürücüleri kulaklarınızın üstüne gelene kadar aşağı çekmek. Kulaklık son derece esnektir ve tamamen uzattığımda da hiçbir gıcırtı duymadım.

Sol kulaklık konektörler için göbek görevi görüyor. Burada Precog için mikrofon bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve USB C bağlantı noktası var. Cep telefonu ve konsollar için çok amaçlı kullanım konektörü olarak hizmet veren USB Type C ve 3.5mm, burada ana seçenekler olarak hizmet ediyor.

Genel olarak kulaklık setinin kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim ve bu malzemelerle de kimsenin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünmüyorum.

Bağlantı özelliğinin yanı sıra, kulaklığın oyuncuları ilgilendirecek bazı ek numaraları da var. 7.1 Surround Ses, FPS (First Person Shooter) ve son olarak Müzik de dahil olmak üzere toplam üç ses modu var.

Surround Ses modu, sesleri sürükleyici bir şekilde sizlere sunuyor. FPS modu özellikle oyuncular için, Müzik modu ise hibrit sürücüleri kullananlar göre müzik dinleme deneyiminizi canlandırıyor.

HD sesi seviyorsanız, Precog dünyanın çift dinamik elektrostatik motorlu ilk oyun kulaklığı. Bu sürücüler, bozulma olmadan tüm Bass, orta ve tiz cihazlarla çalışabiliyor.

5 Hz - 50.000 Hz arasındaki yüksek ve düşük frekansları kapsayacak şekilde tasarlanmış. Bu yüzden size net ve bozulmayan ses sunabiliyor. Baslar tok ama dinleme deneyimin, bozmuyor ve yüksekler ise oldukça kontrol ediliyor. Yüksek seslerin daha yüksek hacimlerde biraz bozulduğunu, ses seviyesinin yüzde 85-90'ın ötesine geçtiğimde saptadım.

Ses kalitesi oyunlarda şaşırtıcı ve gerçekten güçlü. Böylece ayak seslerini duyup, düşmanlarınızın nereden geldiğini görebileceksiniz.

Ancak FPS modu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Tüm ses profili FPS modunda son derece tiz hale geliyor. Genel olarak, bu modda sesin doğruluğunu kaçırabilirsiniz. Bu nedenle oyunlarda FPS yerine müzik veya surround ses moduna geçtim.

Kulaklığın üzerindeki mikrofon, 20Hz ila 20.000Hz frekans tepkisi ile oldukça yetenekli. Mikrofon, sesinizin tüm aralığını kolayca yakalıyor. Dahili ENC ile, kulaklıklı mikrofon setinin, iletişim halindeyken takım arkadaşlarınızı rahatsız edebilecek arka plan gürültüsü ve dış seslerden etkili bir şekilde kurtulduğunu da gördüm.

Sonuca bağlıyorum

Neredeyse her cihazda kullanabilen, platformlar arası uyumluluk, oyunlarda, TV şovlarını veya filmleri izlerken ve müzik dinlerken (uygun modu etkinleştirdiğiniz sürece) üç farklı ses moduyla XPG Precog, genel olarak iyi ses kalitesi sunuyor. Buna ek olarak otomatik ayarlı kafa bantlarıyla çoğu kafaya rahatça oturacak şekilde tasarlanmış. FPS modu dışında kulaklığın müzik çalma yeteneğinden ve geniş ses alanından oldukça etkilendim.

Fiyatına gelecek olursak XPG Precog oyun kulaklığına piyasada yaklaşık 1250 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Sürükleyici surround ses modu

Müzik çalmada iyi

Platformlar arası uyumluluk





Eksileri

Tiz ağırlıklı FPS modu

Küçük kafalar için biraz eksik sıkıştırma kuvveti

Sunulan özelliklere göre pahalı























