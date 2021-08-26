Adata’nın oyun kuruluşu XPG ise PCIe 3.0 teknolojisine dayanan Spectrix S20G SSD’sini kullanıcılara sundu. Burada 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriniz mevcut. M.2 2280 form faktöründe gelen SSD, pasif soğutması ve RGB aydınlatmasıyla birlikte estetik bir görünüme sahip. XPG'nin Spectrix S20G'si, normalde oldukça tipik olan Gen 3 NVMe flash depolama yongalarının üzerinde ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla piyasadaki diğer NVMe SSD sürücülerine benzemiyor. Buradaki LED'ler oldukça parlak yanıyor ve tüm kasayı renklendiriyor. Küçük bir sürücü olsa da oldukça etkileyici. RGB tamamen özelleştirilebilir, böylece sabit bir renk veya efekt ayarlayabilirsiniz. Burada fırçalanmış alüminyumu buzlu plastikle karıştıran iki tonlu bir tasarım kullanıldı. XPG logosu metalin üzerine basıldığında bu kısımda RGB aydınlatma yok. Burada her şey sadece RGB değil, sürücünün performansını koruyabilmesini sağlayacak bir soğutucusu da var.

Spectrix S20G, bant genişliği açısından PCIe Gen 3×4 standardından yararlanan standart 2280 form faktörlü bir M.2 sürücü. Öncelik olarak oyuncuları hedefleyen Spectrix S20G, 2500 MB/sn sıralı okuma ve 1800 MB/sn’lik yazma hızlarına ulaşabiliyor. Rastgele okuma değerleri 160.000 IPS ve rastgele yazma hızları ise 190.000 IPS olarak listeleniyor. Ayrıca sürücü, yeni Intel ve AMD platformlarıyla da uyumlu.

ADATA, kullanım ömrü boyunca sürücüye toplamda 480 TB’a kadar veri yazılabileceğini söylüyor. Bu, aslında, veri kaybına veya tamamen kapanmaya karşı savunmasız hale gelmeden önce sürücüyü silip 480 defaya kadar yeniden başlatabileceğiniz anlamına geliyor. Gerçekte bunu yapmayacak olsanız da çok sayıda geçici veri yazan veya önbelleğe alan uygulamalar açısından faydalı bir sayı. Hızlar bunu desteklese de, bu sürücü büyük veri yükleriyle uğraşan profesyoneller için tasarlanmadı. Bunun yerine burada tüketici pazarı hedefleniyor.

Bu sürücüde ısı dağılımı, yüksek hızları nedeniyle yüksek sıcaklıklarla tanınan Gen 4 sürücülerden daha az endişe verici. Genel olarak RGB'nin şık göründüğünü ve herhangi bir sisteme gerçekten güzel bir avantaj kattığı söylenebilir. XPG’nin bu modelinde daha geniş bir veri hatası aralığını tespit etmek ve düzeltmek için LDPC (Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü) teknolojisi kullanılıyor. Bununla birlikte AES 256 şifreleme desteği sunulmuş. Kısaca, sağlam performans ve havalı tasarımıyla XPG Spectrix S20G, PC kasanızı renklendirebilir.