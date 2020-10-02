XPG Spectrix D50 Xtreme tanıtıldı

Bir dizi sıkı testten geçerek üretim hattına giren yongalar ve PCB devreler kullanılarak üretilen SPECTRIX D50 Xtreme, yeni Intel ve AMD platformlarını destekliyor.

Ürünün tüm gövdesini kaplayan metal soğutucusunun üst kısmında üçgen şeklinde RGB aydınlatmalı bir alanla tamamlanan bir tasarımı bulunuyor. D50 Xtreme, 2x8GB’lık set halinde ve 4800MHz ile 5000MHz olmak üzere iki hız seçeneğiyle geliyor.

Kullanıcılar D50 Xtreme’in RGB aydınlatmasını XPG RGB Sync yazılımı veya önde gelen anakart üreticilerinin kendi RGB yazılımlarını kullanarak ayarlayabilecekler. Aydınlatma efekti tarafında Statik, Soluk Alan ve Kuyruklu Yıldız adında üç farklı aydınlatma efekti yanında çalan müziğin temposuna göre aydınlatma efektini değiştiren Müzik modları arasında seçim yapmak mümkün.

XMP 2.0 teknolojisini destekleyen SPECTRIX D50 Xtreme, hız aşırtma (overclock) yapma imkânı da sunuyor. Ürünün piyasaya çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise ileri bir tarihte duyurulacak.