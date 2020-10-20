XPG Summoner inceleme - Yüksek kaliteli mekanik oyuncu klavyesi

XPG Summoner’ın tasarımı ve malzeme kalitesi gayet iyi, ayrıca farklı malzemeler ile harmanlanmış. Alüminyum üst plaka cihaza premium bir hava katarken, plastik alt kasa hafif olması için konumlandırılmış. Alüminyum ve plastik yapının birleştiği kenarlar biraz pürüzlü olsa da çok göze batan bir durum yok. Klavye 950 gram ağırlığa sahip ve masanıza koyduğunuzda herhangi bir kayma problemi yaşamıyorsunuz. Ayrıca, rakiplerine göre daha hafif olduğu için sürekli seyahat eden oyuncuların da tercihi olabilir. Tasarım konusunda gözüme batan nokta, 1.8 metrelik örgü kablonun cihaza sabit olarak gelmesi. Keşke çıkarabilseydik dediğimiz anlar olsa da çok rahatsız edici bir durum değildi. Bu arada kablonun dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Klavyenin sağ üst köşesinde ses ayarlama tekerleği ve sessize alma tuşu bulunuyor. Tuşlar ve tekerlek kullanışlı, tek hamle de sessize alabiliyorsunuz. Tekerleğin hemen yanında oyun modu, caps lock ve num lock için ışıklandırmalar var. Bir adet USB 2.0 bağlantı noktası da sessize alma tuşunun hemen altına konumlandırılmış ve istenildiği takdirde diğer oyuncu ekipmanlarınızı buradan bağlayabilirsiniz.

Summoner’in en beğendiğim özeliklerinden bir diğeri ise kutu içinden çıkan bilek desteği. Yastıklı ve suni deri olan bilek desteği, mıknatıslı yapısı sayesinde klavyeye kolayca kitleniyor. Uzun oyun seanslarında bana çok yardımcı oldu, umarım diğer firmalarda artık klavyelerine bilek desteğini standart olarak koyarlar. Kutudan çıkan 9 farklı tuş başlığı sayesinde tuş başlıklarını değiştirebiliyorsunuz.

YAZILIM VE RGB AYDINLATMA

Oyuncu klavyelerinin en can alıcı noktalarından birisi RGB aydınlatma olabilir. Burada XPG Prime uygulaması sayesinde istediğiniz ışıklandırma modunu seçebilirsiniz. Toplamda 7 adet RGB modu var, benim favorim ise Rainbow Wave oldu. Klavyeyi bu moddayken karanlık bir ortamda kullanırken masanızda çok hoş duruyor. Diğer modlar arasında statik, color cycle, reactive, breathing ve sese göre ışıklandırma yer alıyor.

XPG Prime uygulaması sayesinde makro ayarlarınızı da yapabilir ve isterseniz sadece belirli tuşları aydınlatabilirsiniz. Yazılımı kullanması basit ve sizi yönlendiriyor. İsterseniz sadece ışıklandırmayı ayarlayabilirsiniz, isterseniz senkronizasyonu açıp daha geniş ışıklandırma modlarına sahip olabilirsiniz.

SWITCH SEÇENEKLERİ VE OYUN DENEYİMİ

İnceleme için bize gönderilen versiyon mavi renk switch’lere sahip ama toplamda 3 farklı seçenek ile sunuluyor. Bunlar Speed Silver, mavi ve kırmızı. Mevcut mavi renk bildiğimiz üzere oyun için en klasik seçenek, kırmızı ise daha konforlu çünkü mavi kadar ses çıkarmıyor, Speed Silver ise en hızlı ve hassas versiyon.

Deneyimleme süremiz boyunca mavi switch’ler beni hiç üzmedi. Sürekli yazı yazan biri olduğum için çıkarttığı sesi seviyorum. Mavi renk tam arada kaldığı için hem yazma hem günlük işlerinizi yapabileceğiniz hem de oyun esnasında kullanabileceğiniz bir seçenek. Speed Silver çok hassas olduğundan benim gibi çok yazı yazan bir kullanıcı için doğru seçenek olduğunu düşünmüyorum. Sessiz sevenler ve oyun performansı arayanlar için zaten en doğru seçenek kesinlikle kırmızı renk switch’ler.

Sonuca bağlayacak olursak…

XPG Summoner genel özellikleri itibariyle kullanıcıların isteklerini tam anlamıyla yerine getiriyor. Bilek desteği, ses ayarlama tekerleği ve sessiz tuşu gibi ince düşünülmüş detaylar, klavyeyi daha da sevmemizi sağladı. XPG Prime uygulaması sayesinde çoğu ayarlamayı da yapabileceğinizi düşünürsek bence günümüzde oyuncuların istediği bütün özellikleri taşıyor.

XPG Summoner’a sahip olmak isterseniz indirimli fiyatıyla 799 TL’ye sahip olabilirsiniz. Normal fiyatı ise 1199 TL.





Artıları

3 farklı switch seçeneği

XPG Prime uygulaması

Müzik sesi ayarlama tekerleği

Bilek desteği





Eksileri

Fiyatı biraz yüksek

Dahili kablo











