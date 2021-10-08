Xsolla, mobil oyunlar için yeni platformunu hayata geçirdi

Oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına ödeme, faturalama, dağıtım ve pazarlama araçları sağlayan bir ödeme hizmetleri şirketi Xsolla, oyunseverlere ve geliştiricilere olduğu kadar oyun kültürünün önemli bir parçası haline gelen içerik geliştiricilere yeni bir işbirliğinin kapılarını açtı. Şirket, bu yatırımla geliştiricilerin çalışmalarını daha kolay sürdürmelerine, yüzde 40’a kadar daha fazla gelir elde etmelerine ve büyümelerine olanak sağlıyor.

Xsolla online mağaza platformuyla, teknolojik oyun pazarındaki alışkanlıkları değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni şirketlerle tanışma ve çalıştıkları şirketlerle ise daha fazla ilişki geliştirme ve tasarruf sağlama fırsatı sunan şirket, her ölçekten binlerce oyun geliştiriciye ve yayıncıya ulaşarak, oyunlarını küresel çapta ve birden çok platformda tanıtmalarına olanak sağlayarak bunlardan gelir elde etme imkanı da sunuyor. Platformu kullanan oyun geliştiriciler, sadece yüzde 5 oranında Xsolla’ya işlem ücreti öderken, yüzde 20’ye kadar da tasarruf sağlıyor.