Y kuşağı da risk altında

Buna göre 'Y kuşağı' olarak bilinen 20-44 yaş arası grupta, corona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısı hiç de az değil. Elde edilen yeni veriler, yaşları 20-44 arasında değişen hastaların yaklaşık 5’te birinin hastaneye yatırıldığını gösteriyor.





Ağır vakalar yaşlı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin istatistiklerine göre bu yaş grubundaki 705 vakanın yüzde 21’i hastanelerde tedavi edildi. Yüzde 2-4’ü yoğun bakıma alındı ve yüzde 0.2’si hayatını kaybetti. Çalışmada yine de en ağır vakaların ve en yüksek ölüm oranlarının yaşlılar arasında gözlemlendiği vurgulandı.