Y. Malatyaspor - Kayserispor maç özeti ve sonucu

5. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atağında Mustafa’nın ara pasında savunmadan dönen topla buluşan Adem’in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Emrah’ın ceza sahasına yaptığı ortada defansta Sadık araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada ev sahibinin atağında arkaya atılan topla buluşan Tetteh’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Adem kalecinin önde olduğunu görünce topu aşırtma yaparak kaleye gönderdi ancak başarılı olamadı.

25. dakikada orta yuvarlakta topu kapan Ndong sol çapraza koşan Mounir’e pasını verdi. Topu alarak ceza alanına giren Mounir, karşı karşıya kaldığı kaleci Lung’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada yine soldan atağa çıkan yeni Malatyaspor’da Mounir’in ceza sahası önüne yaptığı ortada şık bir çalımla defansı geçen Adem Büyük karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından sağ ayağıyla vurduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

39. dakikada Kayserispor’da Emrah’ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu alan Onur’un bekletmeden arka direğe yaptığı pasa hiçbir takım arkadaşı çıkamayınca ev sahibi takım için tehlike uzaklaştı.

56. dakikada sağ kanattan Onur Bulut’un ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Gavranovic’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

60. dakikada kontratağa çıkan Kayserispor’da Mustafa’nın pasında topla buluşan Onur’un sağ kanattan vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.

68. dakikada Kemen’in rakip ceza sahasına yolladığı topu kapan Onur’un sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

73. dakikada Yeni Malatyaspor’un geliştirdiği atakta Mounir’in ara pasında topu alan Tetteh’in ceza sahasında dönerek çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

90 +1. dakikada Kayserispor’da Thiam’ın sol kanattan kale direğine yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulunan Mustafa Pekdemek’in sol çaprazdan dönerek şutu ağlara gitti. 2-2

Goller: Mounir (dk. 25), Adem (dk. 36) (Y. Malatyaspor), Gavranovic (dk. 56), Mustafa (dk. 90) (Kayserispor)

MALATYA (İHA)