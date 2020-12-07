Ya hep ya hiç!

Venüs'ün doğum haritasındaki konumunu analiz ederek, bizi neyin mutlu ettiği ve bir ilişkide neye ihtiyaç duyduğumuz hakkında çok şey öğrenebiliriz. Giyim tarzımızdan, eğlence seçimimiz ve sanatsal yaklaşımımıza kadar zevk anlayışımız yine doğum haritalarımızdaki Venüs’ün burç ve yerleşiminde kendini gösterebilmektedir.

Kendimizi biraz daha iyi tanıyabilmenin altın anahtarını taşıyan doğum haritalarımızda Venüs burçları hakkındaki yazılarımıza bu hafta Akrep burcu ile devam ediyoruz. Venüs’ün Akrep burcunda olduğu tarih bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.

https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2020/11/29/venus-akrep-burcunda/

Aşk'ın büyüsü

Akrep burcunun en önemli özelliği güçlü ve derin duygular barındırmasıdır. Venüs gezegeni Akrep burcunda yerleştiğinde bu güçlü ve derin duygular ilişkiler üzerine yoğunlaşacak, aşk, sevgi, tutku gibi bağlılıklar içeren birlikteliklere yoğunlaşma getirecektir.

Venüs Akrep burcu kişisi için sıradan, duygulardan yoksun ve tutkulardan uzak olan ilişkiler onu mutlu edecek ilişkiler olmaktan uzak kalır. Venüs Akrep burcunda ilişkilerde büyük bağlılıklar ve manevi birlik ihtiyacı çok hissedilir olur. Hayatının geri kalanını sürdürebileceği kadar bağlılık hissedebileceği bir ilişki içinde olduğunu bilmek isteyen Venüs Akrep kişisi, kendini adayacağı ve kendine adanmış olan ilişkilere arzu duymaktadır. Adanacak aşkı bulduğuna inandığında gereken her türlü fedakârlığı yapmaktan çekinmeyecek, ne pahasına olursa olsun ilişkiyi sürdürmek ve korumak için elinden geleni yapacaktır.

Akrep burcunun en vazgeçilmezini güven teması oluşturur. Yeni bir tanışmada asla kendini hemen karşındaki kişiye açmayacak olan Venüs Akrep için sezgilerini dinleyerek ve uzun süren güven aşamalarından geçerek bir ilişkiye bağlılık ancak geliştirebilecektir. Sezgilerini her zaman dinleyen Venüs Akrep burcu kişisi, ilişkilerinde karşısındaki kişinin duygu dünyasına sızabilmek ve onun hakkında çok şey öğrenme becerisine de devrede tutacaktır.

İlişkilerinde bağlılığa güven duymak kadar sadakatte çok önemlidir. Çok kıskanç ve sahiplenici, ama aynı zamanda son derece sadık ve sevdiklerine bağlı tavırlar ortaya koyan Venüs Akrep, çoğu zaman aşırı derecede kontrol etme güdüsü içinde ve hatta karşısındaki kişiye, kişisel özgürlüğüne sınırlarlar koyma yanlısı davranışlar içine girme türü davranışlar geliştirebilecek kadar baskın olabilecektir.

Karşılıklı güven kurulu ilişkiler içinde mutlu ve sadakatli davranış gösterirken, bir ilişkide sonsuz güven duymak ihtiyacının zedelendiğini hissettiği bir durum ile karşılaşmak onun karanlık tarafının açığa çıkmasına yol açacak duygusal bir kriz yaratabilecektir. Kaybetme korkusu ve kendisinin kontrolü dışında gelişecek olan durumlara karşı aşırı hassaslıkları ilişkiler içinde de kendini gösterir. Bu yüzden güven duymaya çok ihtiyaç hisseder ve güven duygusunun yıprandığı ilişkileri sürdürmekte çok zorlanır.

Hayat dolu, kendine güvenen ve cesaretli olma özelliklerini hiçbir zaman kaybetmeyecek olan Venüs Akrep kişisi, kendi gibi, güvenli, yaşama coşkuyla yaklaşan ve cesaret sergileyebilen kişilikte ilişkilere çekim hissedecek olsa da korumacı tarafının takdir edildiği ve öne çıkarıldığı türde davranışlar onu bir ilişkide en fazla motive eden unsurlar olacaktır.

Haftanın günlerine göre bizi neler bekliyor diye baktığımızda;

7 Aralık Pazartesi, içinde bulunduğumuz şartları değiştirmek, hayatımıza adapte etmek istediğimiz yenilikleri katmak için destekleyen enerjiler var. Olaylara biraz daha duygusal bakabilmek, mükemmeliyetçi tarafımızın bizi endişeye sürüklemesine izin vermemek yararımıza olacak.

8 Aralık Salı, Geleceğe yönelik planlara açık olmak ve değişime gönüllü olmak faydalı sonuçlar almamız açısından olumlu neticeler getirebilir. Hayallerimizi, umutlarımızı hatırlamak ve gerçekleşebilir olması için değişimi göze almaya hazır olmak yeni fırsatlar doğurabilir.

9 Aralık Çarşamba, ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda ya da işbirliği içinde olacağımız konularda uyum ve anlaşmayı kolay sağlayabileceğimiz enerjilerin olduğu bugün, geleceğimizi şekillendirecek adımlar atmak için istek ve heves duyuyor olabileceğiz. Gerçekçi olmayı elden bırakmamak şartıyla, yeni olan ve daha fazla istek duyduğumuz şeyleri hayatımıza katmak için plan ve programını yapmaya başlayabiliriz.

10 Aralık Perşembe, bugün ilişkilerimizde ortak kontaklar kurabilir, fikir ve düşünce alışverişinde bulunacak paylaşımlar içinde olabileceğiz. Hevesli, aceleci ve sabırsız olmaktan uzak durmaya dikkat etmek çok önemli. Hakkımızı koruyorum derken, başkasının hakkına giriyor olmayalım.

11 Aralık Cuma, beklentilerimizin ve gerçekleştirmek istediğimiz şeylerin biz de yarattığı baskı ile hemen harekete geçmek ve isteklerimizi hemen gerçekleştirmek fikrini bugün çok hissedecek olabiliriz. Bazı bitişler ya da sonlanmalar, tamamlanmalar söz konusu olabilir. Önemli meseleler için ani kararlar almaktan uzak kalmakta ve biraz zamana yayarak düşünerek karar vermeyi beklemekte yarar var.

12 Aralık Cumartesi, duygularımızın bizi çok etkilediği bugünü biraz sezgilerimizi dinlemeye, içimize dönerek kendi duygu dünyamızda neler hissettiğimizi anlamaya ve gelecek günlerimizi bir nevi zihnimizde planlamaya ayırabiliriz.

13 Aralık Pazar, yeni başlangıçlara ihtiyaç duyabilir ve içinde bulunduğumuz koşulların değişmesine doğru bir arife içinde olduğumuzu hissedecek olabiliriz. Olayların gidişatını bugün için seyretmek ve önümüzdeki hafta itibariyle bizi bekleyen yeni gelişmelere yönelik planlarımızı zihnen oluşturmakla günü değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu bir hafta diliyorum

Sevgiyle,



