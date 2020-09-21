Mutlu bir ilişki için hepimizin birbirinden farklı da olsa beklentilerimiz var. Bu beklentiler kimimiz için bir ilişkide koşulsuz ve sorgusuz sevgiyi bulmak. Kimimiz için ise kendini adayacağı duygusal ve romantik bir partner tarafından aynı şekilde sonsuz sevgiyle romantik bir bağla sevilmek.

Bazılarımız için ise bir ilişkinin olmazsa olmazını kişisel olarak özgürlüğümüzün elimizden alınmadığı bir ilişki oluştururken, sevgilim ya da eşim aynı zamanda en iyi arkadaşımda olmalıdır diyenlerden olabilirsiniz. Bazılarımız ise birlikte maceradan maceraya atılabileceği, 80 günde devri âlem misali dünyayı dolaşabileceği ve hayatın anlamını birlikte çözmeye çalışacağı bir eşin hayalini kurmakta.

Bizi en fazla mutlu edecek olan ilişki beklentimizi en fazla karşılayan ilişkilerdir diyebiliriz. Doğum haritalarımızda bir ilişkiden beklentimizin ne olduğuna dair bilgi alabildiğimiz en önemli göstergelerden biri Juno’dur. Juno, kadın ya da erkek olsun, ilişkide ortaya koyacağımız karakter yapısı hakkında fikir verici olur. Bu, hayatımıza çekeceğimiz eş profili hakkında da önemli bilgi sağlayacağımız bir gösterge olarak çalışır. Haritanın tümü ile birlikte değerlendirilen Juno’nun yerleşimi, ilişki içerisinde kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ve nasıl profilde kişileri kendimize çektiğimiz yönde bilgi verir. Aynı zamanda Juno, ilişkinin geleceği hakkında da ipuçları veren yerleşimi ile kadersel yönlerini ortaya çıkarır.

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Terazi burcunda hareket eden Juno, bir ilişkiden beklentiyi uyum, arada kurulan denge ve ortak noktalarda buluşabilmek, anlaşabilmek ihtiyacının şekillendirdiğine işaret ediyordu. Juno, Terazi burcunda iken karşılıklı rollerde eşitlikçi olmak isteği artar ve ilişkinin adil şartlar ile sürdürülmesi prensibi benimsenir. Uzunca bir süredir her birimiz ilişkilerimizde orta nokta bulma çabası içinde olmuş olabilir veya var olan sorunlarımızı adilane bir şekilde çözüme ulaştırma yolunu seçmiş olabiliriz. Uzlaşma yanlısı olan tutumlar içinde olmak ile kendi haklarımızı korumak arasında sıkışmışlık hissettiğimiz süre sonunda ilişkilerimizde kendi yerimizi sorguladığımız ve eşitlik aradığımız bir süreç geçirdik. Bu süreçte ilişkilerimizde eşit roller almak konusunda önemli adımlar atmış olabiliriz. Bir diğer yandan uzlaşma sağlamak adına bazı sorunları görmezden gelmiş veya üstünü örtme yolunu da gitmiş olabiliriz.

İlişkilerin dinamiği değişiyor

20 Eylül Pazar günü itibariyle Juno burç değiştiriyor ve Akrep burcu ilerleyişine başlıyor. 19 Aralık 2020 ye kadar bu burçta ilerleyişini sürdürecek. Juno Akrep burcunda ilerlediği sürece beklentilerimizin büyük kısmını, gerçekten derinden bağlı ilişkiler içinde olmak arzusu oluşturur. Şimdi bir nevi ilişkilerimizin testten geçeceği bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ilişkinin gerçekte ne kadar duygusal ve ne kadar derin bağlılıklar içerdiğini sorguluyor olacağız.

İlişkiler sınava çekiliyor

Kişisel olarak yüzeysel bir duygusallığın oluşturduğu ilişkiler yerine kuvvetli duygular ve bağlılıklar içeren ilişkilere ihtiyaç duyduğumuzu fark ediyor olacağız. Beklentimiz zihinsel, ruhsal olarak tüm yönlerimiz ile birleşebildiğimiz birliktelikler içinde olmak. Güven duymanın ilişkinin ilk şartlarından birini oluşturduğunu düşünmek ve ilişkimizi güven yönünde sorgulamak söz konusu olabilir. Juno Akrep burcunda iken ilişkiye dair en önemli soru karşılıklı bağlılığın aslında ne kadar gerçek ve derin olduğu sorgusuna dayanır. Akrep burcu ilerleyişi süresince, karşılıklı duygusal bağlılık ve güven ihtiyacı karşılanan ilişkiler birlikte her türlü sorunun üstesinden gelme imkanına sahip olabilecekken, duygusal bağlılık ve derinliğin sığ kaldığı ilişkiler ise bitme noktasına gelebilecek.

Yeni haftada günlere göre bizi neler bekliyor diye baktığımızda;

21 Eylül Pazartesi günü duygusal yönümüzün ağır bastığını fark edebileceğimiz bugün problemlere odaklanma ve sorunları çözme becerimizde artmakta. Sezgilerimize güvenebilir ve korkmadan adımlarımıza devam edebiliriz.

22 Eylül Salı günü karşımızdaki kişilerden destek alabileceğimiz, destek verebileceğimiz bir gündeyiz. Karşılıklı orta noktayı bulmak, bir konu üzerinde ulaşmaya varmak için gönüllü olabiliriz. Abartılmış iyimserliğin ya da iyi niyetin ortaya çıkaracağı yanılgılara da dikkat.

23 Eylül Çarşamba günü haftanın ilişkilerimiz yönünde en önemli günü bizi bekliyor. Karşılıklı uyumu yakalamak, duygusal bağları güçlendirmek, var olan sorunları çözüme ulaştırmak için fırsatlar ile karşılaşabiliriz. Yeni bir ilişki başlangıcında kendimizi bulabilir ya da geçmişte kalmış bir ilişkinin bugün tekrar kapımızı çalması ile karşılaşabiliriz.

24 Eylül Perşembe günü gerçekçi ve ciddi olmanın, durumlara mantıklıca yaklaşımlarda bulunmanın akıllıca olacağı bir gündeyiz. Şimdiye kadar beklettiğimiz kararlarımızı bir anda uygulamaya koyabilmek adına isteğimiz artabilir. Konuşmalarımızı sakinlik içinde sürdürmek, ani ve tartışmacı bir üslup içinde olmamak önemli.

25 Eylül Cuma günü ilişkilerimiz üzerinde yeni planlamalar, yeni düzenler içerisinde olabileceğiz. Yapıcı yönde olmak ilişkilerimize güven getirebilir fakat aşırı katı ya da aşırı kontrollü olmak duygusal bağlara zarar verebilir. Duyguları geri plana atmıyor, ihmal etmiyor olduğumuzdan da emin olmakta fayda var.

26 Eylül Cumartesi günü kendimizi dışa dönük, neşeli ve canlı hissedeceğimiz bugün problemleri çözme becerimiz artarken bir diğer yandan kendimizi özgür hissetmek, baskı yada sınırlar içinde olmamak arzumuz artıyor. Fikirlerimizi rahat ifade edebileceğimiz bugün aşırı bireysel davranışlar içinde olmamaya dikkat.

27 Eylül Pazar günü ikili ilişkilere yönelik duygusal ve ruhsal beklentilerimiz artmakta. Fazlasıyla talepkar ya da aşırı beklentili olmak ilişkilere sorun getirebilir. Bir ilişkinin içinde sınırlarımızı korumak, özgürlüğümüzü savunmak arzusu duyabiliriz. Sorunları çözmek için birlikte yapılacak sosyal aktiviteler ve arkadaş grupları ile organizasyonlar içinde olmak fayda getirecektir. Hepimizi güzel bir hafta bekliyor olsun!



