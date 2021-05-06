Ya sınavda başarısız olursa?

1-HASSAS OLUN

Sınav başarısı zekanın göstergesi değil. Çocuklar öğrencilik döneminde kendilerini notları ve sınav derecelerine göre tanımlamaya çok müsait olur. Bu nedenle sınav sonrasında en çok bu konuda hassas olun. LGS’nin performans ölçen bir sınav olduğunu, kapasiteyi ya da zekayı ölçmediğini çocuğunuzla konuşun.

2 -KLİŞELERE ALDANMAYIN

Sınav sonucu çocuğun hayat akışını tamamen değiştiren bir olay değil. “İyi lise, iyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir gelecek” klişesini duymayan yoktur. Doğruluk payı olsa da bu görüş özellikle günümüzde yüzde 100 doğru değil. Artık diplomadan ziyade iletişim, yaratıcılık, esneklik gibi kişisel donanımlar iş ve hayat başarısında belirleyici. Dolayısıyla çocuğunuzun ‘iyi bir gelecek için tek yol, iyi bir okula yerleşmektir’ algısını değiştirin. Birey olarak onda gördüğünüz ve gurur duyduğunuz tarafları dile getirin. Böylece çocuğunuzun kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturmasının önüne geçebilirsiniz.

3-DEĞERİNİ SINAVLA ÖLÇMEYİN

Çocuklar özellikle sınav döneminde kendilerini sınav performanslarıyla tanımlarlar. Kendini başarılı görüyorsa kendini değerli, saygıdeğer, hak eden olarak; başarısız görüyorsa değersiz, saygıyı ve istediklerini hak etmeyen olarak tanımlama eğiliminde olurlar. Sınav sonuçlarının gündemde kalması geçici ama psikolojik etkisi kalıcı olabilir. “Bu sonuçlarla bu yaz gitmek istediğin yeri unut”, “Bu sonuçlarla bir de benden bunu mu istiyorsun?” gibi söylemlerden uzak durun. Bu tür konuşmalar çocuğun “En sevdiklerim tarafından bile kabul görmenin yolu ancak başarı elde etmek” diye düşünmesine yol açar. Koşulsuz değer ve kabul gördüğünü özellikle böyle durumlarda hissettirmek her zamankinden çok daha önem taşır.

4 -NASİHAT VERMEYİN

Ders verici konuşmalar yapmak, sınavda hüsrana uğramış çocukların en son ihtiyacı olan şeylerdendir. Çocukların ders veren konuşmalardan faydalandığı pek görülmez. Bu tür didaktik konuşmalar onların anlaşılmamış ve suçlanmış hissetmesine sebep olur. Çocuğunuzun ne hissettiğini ve ne düşündüğünü anlamaya çalışın. Ancak bu şekilde onun yanında olabilir, ona yardımcı olabilirsiniz. Keyif aldığı etkinlikler, sohbet ortamları yaratarak onunla iletişime geçmeyi deneyin. Sınava hazırlık döneminde çalışan fakat istediği sonucu alamayan bir çocuğunuz varsa çabasını takdir etmeyi ihmal etmeyin. Süreç boyu verdiği emeklerin farkında olduğunuzu ona hissettirin. 5

5-EKSİKLERİNİ VURGULAMAYIN

Çocuğunuzla bir süre sonra sınav performansını olumsuz etkileyen sebeplerle ilgili konuşabilirsiniz. Özellikle de gelecek sınavlara tedbir almak amacıyla... Fakat sınav sonucu açıklandığında ihtiyacı olan şey eksiklerini duymak değil, destek ve moral olacaktır. Çocuğunuzun “Ailemin bana dair umutları sınav sonucuyla değişmedi” diye düşünmesini sağlarsanız özgüveni zedelenmez. Unutmayın, ‘özgüven ve kendine inanç’ hayatta vereceği tüm sınavlarda çocuğunuzun ihtiyaç duyacağı iki anahtar kelime.