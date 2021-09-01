Yaban arılarında yeni bir özellik keşfedildi

Bilim insanları, Asya’daki yaban arılarında hiç beklemedikleri bir özellik keşfetti. Vietnam’ın kuzeyindeki bir ormanda yaşayan yaban arılarının yuvalarının ultraviyole ışık altında parladığı ortaya çıktı. Canlıların ultraviyole ışık altında parlama yeteneğine biyofloresan adı veriliyor. Bu özelliğe sahip canlılar Güneş ışığından gelen enerjiyi emiyor ve onu farklı bir renk tonunda yeniden yayıyor. Paris Üniversitesi’nden kimya profesörü Bernd Schöllhorn, bu yüzden Vietnam’daki ormanda ultraviyole LED ışıkla yeni floresan böcekler arıyordu. Araştırma sırasında yapraklar arasında olağan dışı bir işaret gören bilim insanı, sonunda Polistes cinsinden kağıt yaban arılarının yuvasının parladığını fark etti. Independent Türkçe'nin haberine göre, Schöllhorn, "Başka birinin fener ışığı olduğunu düşündüm. Bu inanılmazdı" diye konuştu.

6 FARKLI TÜRDEKİ KAĞIT YABAN ARISININ YUVALARI İNCELENDİ

Journal of Royal Society Interface isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada parıltının son derece yoğun olduğu ve yuvanın açıkta kalan bölümlerinin 60 metre uzaktan görülebildiği aktarıldı.

BİYOFLORESAN ÖZELLİĞİ

Araştırmacılara göre yaban arılarının kendileri ışık yaymıyordu. Parıltı, yuvanın altıgen hücrelerini kaplayan ipek liflerden geliyordu.

Biyofloresan özelliği, bazı semender ve kurbağa, mercan, ornitorenk, vombat ve uçan sincap türlerinde tespit edilmişti. Ancak yaban arılarının da böyle bir özelliğe sahip olduğu bilinmiyordu.