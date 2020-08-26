Türkiye Yaban domuzu denizde keyif yaptı

Yaban domuzu denizde keyif yaptı

Türkiye

Yaban domuzu denizde keyif yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde, sıcaktan bunalan yaban domuzu denizde serinledi.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 21:38 Son Güncelleme:
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Aydın’ın Didim ilçesinde Akbük Mahallesi’ndeki Çamkoru Sitesi Plajı’nda denize giren yaban domuzu, tatilciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre yüzen domuz, daha sonra karaya çıkarak ormanlık alan gitti. Yaban domuzunu cep telefonuyla görüntüleyen Ahmet Kayhan, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını ve çok şaşırdığını söyledi.

AA

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