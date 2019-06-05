Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, İstanbul Boğazı’nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğunu belirterek, “Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin, İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var” dedi.

30 MİLYONDAN BAŞLIYOR

Avrupa yerine İstanbul’u tercih etmelerinin başlıca sebebinin daha kolay vatandaşlık alabilmeleri olduğunu ifade eden Başaran, “Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Katar’dan çok talep geliyor. Ev almak isteyenler nisan-mayıs aylarında İstanbul’a gelmeye başlıyor ve bu yoğunluk ekime kadar sürüyor. Yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor” diye konuştu.