Yabancı dil sınavları için yerli yazılım

Türkiye’de uygulanan dört beceride (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) Elektronik Yabancı Dil Sınavları’nın (e-YDS) yazılım ve uygulamaları yurtdışı menşeili. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk kez ulusal ölçekte uygulanması için yerli bir yazılım geliştirdiklerini söyledi. Dört beceriyi ölçen dil sınavları, ilk etapta İngilizce olarak yapılacak.