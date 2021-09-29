Yabancı dil sınavları için yerli yazılım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yılda 15 kez 10 farklı dilde e-sınav yapıyor.
29 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Türkiye’de uygulanan dört beceride (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) Elektronik Yabancı Dil Sınavları’nın (e-YDS) yazılım ve uygulamaları yurtdışı menşeili. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dört beceriyi ölçen dil sınavlarının ilk kez ulusal ölçekte uygulanması için yerli bir yazılım geliştirdiklerini söyledi. Dört beceriyi ölçen dil sınavları, ilk etapta İngilizce olarak yapılacak.