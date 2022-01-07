Ekonomi Yabancı evi dövizle alacak

Yabancı evi dövizle alacak

Ekonomi

Yabancı evi dövizle alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

07 Ocak 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Yabancılar, 250 bin dolar değerinde taşınmaz edinerek Türk vatandaşlığı alma hakkı kazanabiliyor ve bu ödemeyi 250 bin dolar veya karşılığı Türk Lirası tutarında yapabiliyordu. Yapılan değişiklikle, artık Türk Lirası ile ödeme imkanı kaldırıldı, yalnızca döviz ile ödeme yapılacağı düzenlendi.

BANKALARA SATILACAK

Söz konusu döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacak. Dövizdeki dalgalanma sonucunda Türk Lirası karşısında avantaj elde eden yabancılar, Türkiye’de gayrimenkul alımına yönelmişti. 2021 yılında yabancıların gayrimenkul alımı rekordan rekora koşarken, 2021’in 11 ayında yabancıya satış yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 adete ulaştı.

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